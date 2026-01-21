Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα του 112 έλαβαν στις 9 το βράδυ της Τετάρτης, 21/1, οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα οι κάτοικοι σε Λήμνο, Λέσβο, Αϊ Στράτη, Χίο, Ψαρά, Οινούσσες, Σάμο, Ικαρία και Φούρνους, καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες και συστήνετε να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από σήμερα το βράδυ μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες», ανέφερε το μήνυμα.

