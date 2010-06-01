Σταμάτησαν Άγγλους χούλιγκανς

Τα «μπουμπούκια» της Αγγλίας (νόμιζαν ότι) είχαν βρει τρόπο να φτάσουν στη Νότιο Αφρική παρά την απαγόρευση από τις βρετανικές και τις τοπικές αρχές. 3.200 σεσημασμένοι χούλιγκανς κατάφεραν να βγάλουν διαβατήρια και επιχείρησαν να φτάσουν στην χώρα που θα γίνει το Μουντιάλ μέσω Ντουμπάϊ, σε ομάδες των 100 ατόμων.

Τα «μπουμπούκια» της Αγγλίας (νόμιζαν ότι) είχαν βρει τρόπο να φτάσουν στη Νότιο Αφρική παρά την απαγόρευση από τις βρετανικές και τις τοπικές αρχές. 3.200 σεσημασμένοι χούλιγκανς κατάφεραν να βγάλουν διαβατήρια και επιχείρησαν να φτάσουν στην χώρα που θα γίνει το Μουντιάλ μέσω Ντουμπάϊ, σε ομάδες των 100 ατόμων. Η προσπάθειά τους όμως έπεσε στο κενό αφού οι αρχές της Νοτίου Αφρικής έπιασαν το πρώτο κύμα, ειδοποίησαν τις αντίστοιχες αγγλικές οι οποίες με τη σειρά τους σταμάτησαν την προσπάθεια των υπόλοιπων.