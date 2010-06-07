search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:55
search
MENU CLOSE

07.06.2010 12:49

Αργεντινοί χούλιγκαν απελάθηκαν από τη Νότια Αφρική

07.06.2010 12:49
Αργεντινοί χούλιγκαν απελάθηκαν από τη Νότια Αφρική - Media

Στη Νότιο Αφρική προσπάθησαν να μπουν δέκα σεσημασμένοι χούλιγκαν από την Αργεντινή για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, αλλά πιάστηκαν από τις αρχές στην πόλη Γιοχάνεσμπουργκ και απελάθηκαν.

Στη Νότιο Αφρική προσπάθησαν να μπουν δέκα σεσημασμένοι χούλιγκαν από την Αργεντινή για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, αλλά πιάστηκαν από τις αρχές στην πόλη Γιοχάνεσμπουργκ και απελάθηκαν.

Όλοι τους ανήκουν σε ειδική λίστα υπόπτων που έδωσε η αστυνομία της Αργεντινής σε αυτή της Νοτίου Αφρικής και παρότι προσπάθησαν να ξεγελάσουν της αρχές, φτάνοντας στη χώρα με πτήση από την Ανγκόλα, δεν τα κατάφεραν. Σημειωτέων, οι χούλιγκαν της Αργεντινής, είναι από τους πιο βίαιους του κόσμου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:52
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

1 / 3