Αργεντινοί χούλιγκαν απελάθηκαν από τη Νότια Αφρική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη Νότιο Αφρική προσπάθησαν να μπουν δέκα σεσημασμένοι χούλιγκαν από την Αργεντινή για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, αλλά πιάστηκαν από τις αρχές στην πόλη Γιοχάνεσμπουργκ και απελάθηκαν.
Στη Νότιο Αφρική προσπάθησαν να μπουν δέκα σεσημασμένοι χούλιγκαν από την Αργεντινή για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, αλλά πιάστηκαν από τις αρχές στην πόλη Γιοχάνεσμπουργκ και απελάθηκαν.
Όλοι τους ανήκουν σε ειδική λίστα υπόπτων που έδωσε η αστυνομία της Αργεντινής σε αυτή της Νοτίου Αφρικής και παρότι προσπάθησαν να ξεγελάσουν της αρχές, φτάνοντας στη χώρα με πτήση από την Ανγκόλα, δεν τα κατάφεραν. Σημειωτέων, οι χούλιγκαν της Αργεντινής, είναι από τους πιο βίαιους του κόσμου.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.