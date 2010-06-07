Αργεντινοί χούλιγκαν απελάθηκαν από τη Νότια Αφρική

Στη Νότιο Αφρική προσπάθησαν να μπουν δέκα σεσημασμένοι χούλιγκαν από την Αργεντινή για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, αλλά πιάστηκαν από τις αρχές στην πόλη Γιοχάνεσμπουργκ και απελάθηκαν.

Όλοι τους ανήκουν σε ειδική λίστα υπόπτων που έδωσε η αστυνομία της Αργεντινής σε αυτή της Νοτίου Αφρικής και παρότι προσπάθησαν να ξεγελάσουν της αρχές, φτάνοντας στη χώρα με πτήση από την Ανγκόλα, δεν τα κατάφεραν. Σημειωτέων, οι χούλιγκαν της Αργεντινής, είναι από τους πιο βίαιους του κόσμου.