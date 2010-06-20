search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:31
search
MENU CLOSE

20.06.2010 09:18

Στον Περσικό μέσω Σουέζ σκάφη των ΗΠΑ και του Ισραήλ

20.06.2010 09:18
Στον Περσικό μέσω Σουέζ σκάφη των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Media

Περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία διαφορετικού τύπου, ανάμεσά τους κι ένα αεροπλανοφόρο πέρασαν τη Διώρυγα του Σουέζ την περασμένη Παρασκευή με κατεύθυνση τον Περσικό Κόλπο.

Περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία διαφορετικού τύπου, ανάμεσά τους κι ένα αεροπλανοφόρο πέρασαν τη Διώρυγα του Σουέζ την περασμένη Παρασκευή με κατεύθυνση τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αλ Κουντς» , πρόκειται κυρίως για σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, αλλά και ένα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με κατοίκους τη περιοχής, η διώρυγα του Σουέζ, παρέμεινε κλειστή για πολλές ώρες και χιλιάδες στρατιώτες αναπτύχθηκαν στις όχθες του καναλιού για να διασφαλίσουν το πέρασμα των σκαφών δίχως απρόοπτα.

Έντονη φέρεται να ήταν η κριτική που ασκήθηκε από την αντιπολίτευση της Αιγύπτου στην απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει το διάπλου σε αμερικανικά και ισραηλινά πλοία.

Την Κυριακή, αναχωρεί για την Ουάσιγκτον ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ για μια επίσκεψη στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το θέμα του Ιράν. Αναμένεται να έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον ομόλογό του Ρόμπερτ Γκέιτς, τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου ναύαρχο Μάικ Μιούλεν και την υπουργό Εξωτερικών Χίλαρυ Κλίντον.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mohamed-al-fayed_2709_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκινά έρευνα για sex trafficking, α λα Επστάιν, για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και τον αδελφό του

arkouda_mwro
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νυμφαίο: Ξύπνησαν νωρίτερα και με… κέφι για παιχνίδι οι αρκούδες (vid)

maria-aliferi-new
LIFESTYLE

Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές – Έχασα δουλειές» (Video)

GERMANY_DARK_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνεχίζει να «σέρνεται» η οικονομία – Πάνω από τρία εκατομμύρια οι άνεργοι

epstein-maroko_4
ΚΟΣΜΟΣ

Το παλάτι των 18 εκατ. ευρώ στο Μαρόκο που προσπάθησε να αγοράσει ο Επστάιν πριν συλληφθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

revi-makripoulia-new
LIFESTYLE

Ρούλα Ρέβη: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν νομίζω ότι κατάλαβε ποτέ πόσο ωραία είναι» (Video)

papoutsaki-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Όταν τελείωσε ο γάμος μου, πήρα δύναμη από τα παιδιά μου και από τη δική μου ανάγκη για επιβίωση»

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

aeroplanoforo uss gerald ford 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Gerald R. Ford: Ο μοναχικός «βασιλιάς» των θαλασσών - Οι καθυστερήσεις, τα 18 δισ. και το στοίχημα της επιβίωσης των αεροπλανοφόρων στη νέα εποχή πολέμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.02.2026 15:29
mohamed-al-fayed_2709_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκινά έρευνα για sex trafficking, α λα Επστάιν, για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και τον αδελφό του

arkouda_mwro
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νυμφαίο: Ξύπνησαν νωρίτερα και με… κέφι για παιχνίδι οι αρκούδες (vid)

maria-aliferi-new
LIFESTYLE

Μαρία Αλιφέρη: «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές – Έχασα δουλειές» (Video)

1 / 3