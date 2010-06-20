Στον Περσικό μέσω Σουέζ σκάφη των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία διαφορετικού τύπου, ανάμεσά τους κι ένα αεροπλανοφόρο πέρασαν τη Διώρυγα του Σουέζ την περασμένη Παρασκευή με κατεύθυνση τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Αλ Κουντς» , πρόκειται κυρίως για σκάφη του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, αλλά και ένα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με κατοίκους τη περιοχής, η διώρυγα του Σουέζ, παρέμεινε κλειστή για πολλές ώρες και χιλιάδες στρατιώτες αναπτύχθηκαν στις όχθες του καναλιού για να διασφαλίσουν το πέρασμα των σκαφών δίχως απρόοπτα.

Έντονη φέρεται να ήταν η κριτική που ασκήθηκε από την αντιπολίτευση της Αιγύπτου στην απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει το διάπλου σε αμερικανικά και ισραηλινά πλοία.

Την Κυριακή, αναχωρεί για την Ουάσιγκτον ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ για μια επίσκεψη στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί το θέμα του Ιράν. Αναμένεται να έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τον ομόλογό του Ρόμπερτ Γκέιτς, τον επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου ναύαρχο Μάικ Μιούλεν και την υπουργό Εξωτερικών Χίλαρυ Κλίντον.