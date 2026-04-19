ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 14:51
Τσουκαλάς: «Ο Πρωθυπουργός υπονομεύει με λαγό τον Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών»

Την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολιάζει με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά: «η σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού πιστοποιεί την αποδρομή, στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός που σε πείσμα της νομιμότητας και της αξιοκρατίας, κρατούσε επί μέρες στην κυβέρνηση τον κ. Λαζαρίδη που είχε ομολογήσει ότι εξαπάτησε το δημόσιο, κηρύσσει σήμερα τον πόλεμο στον πελατειασμό!».

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει καθημερινά στην κοινωνία την αλαζονεία με την οποία κυβερνά», προσθέτει.

Ακόμα όπως σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται επιπλέον ότι “στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” αλλά δεν λέει κουβέντα για την ανοχή του στις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη σε αυτήν» και προσθέτει πως «ο Πρωθυπουργός υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η σημερινή κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού πιστοποιεί την αποδρομή, στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πρωθυπουργός που σε πείσμα της νομιμότητας και της αξιοκρατίας, κρατούσε επί μέρες στην κυβέρνηση τον κ. Λαζαρίδη που είχε ομολογήσει ότι εξαπάτησε το δημόσιο, κηρύσσει σήμερα τον πόλεμο στον πελατειασμό!

Αν δεν είχε υπάρξει η καθημερινή πίεση του ΠΑΣΟΚ και δεν είχε παρέμβει στον δημόσιο διάλογο η Ντόρα Μπακογιάννη ενεργοποιώντας αντίρροπες εσωκομματικές δυνάμεις, ο κ. Λαζαρίδης ως προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη θα ήταν ακόμη υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δείχνει καθημερινά στην κοινωνία την αλαζονεία με την οποία κυβερνά.

Όσο, δε, για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με το κράτος δικαίου, μια συμβουλή:

Τα excel με αριθμούς δεν αναιρούν το βίωμα.

Ας μην κρύβεται πίσω από το δάχτυλο του ο Πρωθυπουργός που έχει συστηματικά εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του, που έστησε στο Μέγαρο Μαξίμου έναν παρακρατικό μηχανισμό παρακολούθησης των υπουργών του, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων.

Ο κ. Μητσοτάκης διατείνεται επιπλέον ότι “στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” αλλά δεν λέει κουβέντα για την ανοχή του στις συνεχείς επιθέσεις του κ. Γεωργιάδη σε αυτήν. Οι τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας και αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας παραβιάζουν τις αρχές του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης και δημιουργούν κλίμα πίεσης και εκφοβισμού εις βάρος των λειτουργών της. Ο Πρωθυπουργός υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και το κύρος των θεσμών».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπέρ της άρσης της ασυλίας – Μόνο η ΝΔ έχει σχέδιο κατά της διαφθοράς 

Κωστής Χατζηδάκης: Εκλογές στο τέλος της τετραετίας – Η αντιπολίτευση να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού

Η ενέργεια ως όπλο: H Ελλάδα στο νέο παιχνίδι – Πώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή  δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και ρίσκο

ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στην Πολωνία: Εντοπίστηκαν 148 πύθωνες σε διαμέρισμα στην Κρακοβία – Τρεις συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Κόλαση πυρκαγιάς στη Μαλαισία: Έγιναν στάχτη 1.000 πλωτές κατοικίες – Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Καταδικάζει την παράταση εξαίρεσης των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω ενεργειακής κρίσης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μήνυμα Στουρνάρα για μέτρα στήριξης σε όσους πλήττονται και αύξηση επιτοκίων καταθέσεων

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες που έχασαν τα 3χρονα παιδιά τους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

