Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Αστήρ» (Αγ. Ανδρέου 16, Πάτρα) θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου «Ιωάννης Καποδίστριας, Ο ιδρυτής της Νέας Πάτρας» του Νίκου Τζανάκου από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ στις 8.00 μμ.
Στην παρουσίαση θα μιλήσουν ο Γιώργος Ζεππάτος, πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Πατρών, ο Χρήστος Μούλιας, δικηγόρος – συγγραφέας και ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δημοσιογράφος
