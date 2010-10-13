Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Αστήρ» (Αγ. Ανδρέου 16, Πάτρα) θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου «Ιωάννης Καποδίστριας, Ο ιδρυτής της Νέας Πάτρας» του Νίκου Τζανάκου από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ στις 8.00 μμ.

Τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο «Αστήρ» (Αγ. Ανδρέου 16, Πάτρα) θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου «Ιωάννης Καποδίστριας, Ο ιδρυτής της Νέας Πάτρας» του Νίκου Τζανάκου από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ στις 8.00 μμ.

Στην παρουσίαση θα μιλήσουν ο Γιώργος Ζεππάτος, πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Πατρών, ο Χρήστος Μούλιας, δικηγόρος – συγγραφέας και ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, δημοσιογράφος