18.10.2010 23:45

Aν Χαθαγουέι: «Ναι, ερωτεύτηκα έναν απατεώνα»

18.10.2010 23:45
Aν Χαθαγουέι: «Ναι, ερωτεύτηκα έναν απατεώνα»

Την έχουν αποκαλέσει «νέα Τζούλια Ρόμπερτς» λόγω του ακαταμάχητου χαμόγελού της και λόγω των κινηματογραφικών επιλογών της. Θα ερωτευόταν ποτέ όμως η Τζούλια Ρόμπερτς έναν απατεώνα, ο οποίος περνά τώρα τις μέρες του στη φυλακή;

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που η 27χρονη ηθοποιός έμαθε από τα μίντια ότι συνελήφθη ο σύντροφός της και μόλις τώρα ένιωσε κάπως άνετα ώστε να μιλήσει γι’ αυτό σε αμερικάνικο περιοδικό.

Σε ερώτηση σχετικά με το τι χαλάει μία σχέση, η Χαθαγουέι απάντησε «χμ… η απάτη;», ξεσπώντας σε γέλια. Ο πρώην φίλος της, Ρομπέρτο Φολιέρι, δήλωσε ένοχος για εξαπάτηση επενδυτών, από τους οποίους απέσπασε εκατομμύρια δολάρια, ισχυριζόμενος ότι είχε διασυνδέσεις στο Βατικανό και μέσω αυτών μπορούσε να μεσολαβήσει για την αγορά εκκλησιαστικής γης σε χαμηλή τιμή.

Και σαν να μην έφτανε αυτή η αποκάλυψη, η ηθοποιός δέχτηκε και δεύτερη ψυχρολουσία, όταν η αστυνομία της ζήτησε πίσω όλα τα κοσμήματα που της είχε κάνει δώρο ο Φολιέρι. «Δυστυχώς, εμπιστεύομαι πολύ εύκολα τους ανθρώπους» εξομολογείται σήμερα. Εκείνη δε την περίοδο, με δυσκολία μπορούσε να λειτουργήσει στα γυρίσματα της ταινίας της: «Νομίζω ότι έκλαιγα κάθε μέρα. Ήμουν ένα ερείπιο».

Σήμερα, η ηθοποιός βγαίνει με τον συνάδελφό της, Άνταμ Σούλερ.

