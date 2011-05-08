Ριπές από καλάσνικοφ σε ραντεβού οπαδών!

Εκτός κάθε ελέγχου και κάθε λογικής βγαίνει η αντιπαλότητα μεταξύ των οπαδών (;) στο ποδόσφαιρο. Το βράδι της Παρασκευής στην Κόρινθο, χούλιγκανς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έδωσαν ραντεβού θανάτου σε περιοχή της πόλης και έφτασαν στο σημείο να βγάλουν καλάσνικοφ(!). Ένας από τους νταήδες, έριξε με το όπλο κατά των αντιφρονούντων και τραυμάτισε, ευτυχώς ελφρά, δύο από αυτούς.

Ο ένας από την παρέα με το όπλο ήταν γιός αστυνομικού ο οποίος με προτροπή του πατέρα του παραδόθηκε την Κυριακή στην ασφάλεια Κορίνθου που διενεργεί προανάκριση.

Κατά τα άλλα, το λύσαμε το πρόβλημα της βίας…