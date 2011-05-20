Συλλήψεις με «άρωμα» χουλιγκανισμού

Στο Συνοριακό Σταθμό των Ευζώνων Κιλκίς έφτασε η «χάρη» του 28χρονου χούλιγκαν με το Καλάσνικοφ, ο οποίος στις 7 Μαΐου στην Κόρινθο σε «ραντεβού συμπλοκής» με οπαδούς αντίπαλης ομάδας, πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο άτομα. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον εν λόγω καταζητούμενο, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος της FYROM και συνοδευόταν από ακόμη ένα άτομο 26 ετών.

Ο 28χρονος διώκονταν με ένταλμα σύλληψης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι εκκρεμούσε σε βάρος του δευτέρου ατόμου απόφαση δικαστηρίου για κλοπές, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα «Goalnews» αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 26χρονος είναι ο ένας εκ των κατηγορουμένων της δίκης για τη δολοφονία του οπαδού του Παναθηναϊκού Mιχάλη Φιλόπουλου στη Λεωφόρο Λαυρίου, μια υπόθεση που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο Πενταμελές Eφετείο Kακουργημάτων στις 3 Iουνίου.