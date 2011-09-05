Αιματηρή συμπλοκή οπαδών στο Ηράκλειο

Συγκλονισμένοι είναι όλοι στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου Κρήτης, εξαιτίας του θανάτου ενός 21χρονου παιδιού χθες στα ξημερώματα, σε συμπλοκή χούλιγκαν.

Σύμφωνα με το «cretalive.gr», περίπου 30 χούλιγκαν του ΟΦΗ και του Ηροδότου (ανάμεσά τους ενδέχεται να ήταν και χούλιγκαν του Παναθηναϊκού) είχαν δώσει ραντεβού για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, κοντά στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η συμπλοκή περιελάμβανε πετροπόλεμο, λοστούς, μαδέρια και μαχαίρια.

Ο άτυχος νεαρός, με καταγωγή από τα Μάλια, φέρεται να έχασε ακαριαία τη ζωή του, καθώς δέχθηκε δυο μαχαιριές κατάστηθα. Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο, νοσηλεύονται ακόμη δυο τραυματίες από τη χθεσινή συμπλοκή των χούλιγκαν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

Έχουν γίνει 6 συλλήψεις από την αστυνομία Ηρακλείου, η οποία συνεχίζει την έρευνα για να βρει τον δολοφόνο του 21χρονου.

Δελτίο Τύπου από την αστυνομία

Σε δελτίο Τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης αναφέρεται πως η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση και αναμένονται νέες προσαγωγές:

«Συνελήφθησαν έξι (6) νεαροί ημεδαποί γιατί συμμετείχαν σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 21χρονου ημεδαπού. Αναζητούνται και τα υπόλοιπα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Από τις αστυνομικές Αρχές συνελήφθησαν σήμερα (05-09-2011) το πρωί, έξι (6) νεαροί ημεδαποί (δύο 20χρονοι, δύο 21χρονοι, ένας 18χρονος και ένας 19χρονος), γιατί την 03.30 ώρα στην Παραλιακή Λεωφόρο Ηρακλείου, συμμετείχαν σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών, που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός 21χρονου ημεδαπού και τον τραυματισμό δύο ακόμη ημεδαπών ηλικίας 21 και 19 ετών, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, στη συμπλοκή έλαβαν μέρος τριάντα (30) περίπου οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με κράνη και κουκούλες και χρησιμοποίησαν λοστούς, πέτρες, μαχαίρια και άλλα αντικείμενα.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα ένα 21χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρει τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή και θωρακική χώρα. Επιπλέον, τραυματίστηκε σοβαρά άλλος ένας 21χρονος ημεδαπός, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, καθώς και ένας 19χρονος ημεδαπός, ο οποίος μετά την παροχή πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό την 04.05 ώρα από το «Βενιζέλειο» Νοσοκομείο Ηρακλείου. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, στο πλαίσιο της οποίας έχουν προσαχθεί μέχρι τώρα έξι (6) νεαροί ημεδαποί. Από τους προσαχθέντες συνελήφθησαν οι τέσσερις (4), γιατί από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η συμμετοχή τους στη συμπλοκή. Για τον ίδιο λόγο συνελήφθησαν και οι δύο νεαροί ημεδαποί, που διακομίστηκαν τραυματίες στο Νοσοκομείο. Επιπλέον, στο χώρο της συμπλοκής βρέθηκαν καμένες τρεις μοτοσικλέτες.

Οι αστυνομικές έρευνες και η προανάκριση, που ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπισθούν και να συλληφθούν και τα υπόλοιπα άτομα, που συμμετείχαν στη συμπλοκή και να προσδιοριστεί – εξατομικευτεί το είδος της εμπλοκής τους».