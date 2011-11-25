Έβαλαν ΦΠΑ και στο σπέρμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ακόμη και το σπέρμα φορολογείται πλέον, παρά τη σαφή κοινοτική οδηγία που προβλέπει ότι τα προϊόντα του ανθρωπίνου σώματος δεν υπόκεινται σε καθεστώς φορολόγησης.

Ακόμη και το σπέρμα φορολογείται πλέον, παρά τη σαφή κοινοτική οδηγία που προβλέπει ότι τα προϊόντα του ανθρωπίνου σώματος δεν υπόκεινται σε καθεστώς φορολόγησης.

Με βάση σχετική νομοθετική πρόβλεψη η αγοραπωλησία σπέρματος υπάγεται στην Ελλάδα σε καθεστώς ΦΠΑ 13%. Αυτό συνέβη καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση στις αντίστοιχες τράπεζες σπέρματος.

Η προσφορά έχει αυξηθεί και λόγω της οικονομικής κρίσης ενώ οι υποψήφιοι δότες αυξάνονται σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές, αλλά και πριν τα Χριστούγεννα.

Αν και ο νόμος προβλέπει πως η όλη διαδικασία δεν μπορεί να αμειφθεί περισσότερο από 200 ευρώ, ποσό που θεωρείται αποζημίωση για ιατρικά έξοδα και μετακίνηση, αυτό δεν έχει και απόλυτη εφαρμογή, αφού αρκετές τράπεζες σπέρματος πληρώνουν με τη φορά, από 30 έως 50 ευρώ.

Ο δότης, εφόσον κριθεί κατάλληλος, δεν μπορεί να διαθέσει το σπέρμα του πάνω από μία φορά την εβδομάδα, ώστε να το κάνει επάγγελμα.

Ετησίως γίνονται στην Ελλάδα περίπου 1.000 λήψεις σπέρματος από τράπεζες με στόχο την τεκνοποίηση. Οι γυναίκες που αγοράζουν σπέρμα είναι κατά 50% άγαμες Ελληνίδες και άνω των 40 ετών.

Πηγή: www.iefimerida.gr