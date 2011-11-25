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25.11.2011 13:24

Έβαλαν ΦΠΑ και στο σπέρμα

25.11.2011 13:24
Έβαλαν ΦΠΑ και στο σπέρμα - Media

Ακόμη και το σπέρμα φορολογείται πλέον, παρά τη σαφή κοινοτική οδηγία που προβλέπει ότι τα προϊόντα του ανθρωπίνου σώματος δεν υπόκεινται σε καθεστώς φορολόγησης.

Ακόμη και το σπέρμα φορολογείται πλέον, παρά τη σαφή κοινοτική οδηγία που προβλέπει ότι τα προϊόντα του ανθρωπίνου σώματος δεν υπόκεινται σε καθεστώς φορολόγησης.

Με βάση σχετική νομοθετική πρόβλεψη η αγοραπωλησία σπέρματος υπάγεται στην Ελλάδα σε καθεστώς ΦΠΑ 13%. Αυτό συνέβη καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση στις αντίστοιχες τράπεζες σπέρματος.

Η προσφορά έχει αυξηθεί και λόγω της οικονομικής κρίσης ενώ οι υποψήφιοι δότες αυξάνονται σε συγκεκριμένες περιόδους, όπως το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές, αλλά και πριν τα Χριστούγεννα.

Αν και ο νόμος προβλέπει πως η όλη διαδικασία δεν μπορεί να αμειφθεί περισσότερο από 200 ευρώ, ποσό που θεωρείται αποζημίωση για ιατρικά έξοδα και μετακίνηση, αυτό δεν έχει και απόλυτη εφαρμογή, αφού αρκετές τράπεζες σπέρματος πληρώνουν με τη φορά, από 30 έως 50 ευρώ.

Ο δότης, εφόσον κριθεί κατάλληλος, δεν μπορεί να διαθέσει το σπέρμα του πάνω από μία φορά την εβδομάδα, ώστε να το κάνει επάγγελμα.
Ετησίως γίνονται στην Ελλάδα περίπου 1.000 λήψεις σπέρματος από τράπεζες με στόχο την τεκνοποίηση. Οι γυναίκες που αγοράζουν σπέρμα είναι κατά 50% άγαμες Ελληνίδες και άνω των 40 ετών.

Πηγή: www.iefimerida.gr

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