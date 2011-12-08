Ιταλική αναρχική ανέλαβε την ευθύνη για τον παγιδευμένο φάκελο στον Άκερμαν

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Η Ιταλική ομάδα «Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία» (FAI) ανέλαβε την ευθύνη για τον «παγιδευμένο» φάκελο που στάλθηκε στην Deutsche Bank με παραλήπτη τον Γιόζεφ Άκερμαν.

Η Ιταλική ομάδα «Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία» (FAI) ανέλαβε την ευθύνη για τον «παγιδευμένο» φάκελο που στάλθηκε στην Deutsche Bank με παραλήπτη τον Γιόζεφ Άκερμαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η αστυνομία, από την επιστολή ανάληψης της ευθύνης, συνεπάγεται ότι το ενδεχόμενο να έχουν σταλεί άλλοι δύο παγιδευμένοι φάκελοι.

Εντωμεταξύ, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως στην επιστολή υπάρχουν νύξεις για «τρεις εκρήξεις εναντίον τραπεζών, τραπεζιτών, τσιμπουριών και βρυκολάκων».

Υπενθυμίζεται, ότι ο φάκελος που ταχυδρομήθηκε με παραλήπτη τον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank Γιόζεφ Άκερμαν περιείχε εκρηκτική ύλη σε σκόνη και εντοπίστηκε χθες πριν παραδοθεί.

Το συγκεκριμένο υλικό είχε στόχο να προκαλέσει εγκαύματα στα χέρια και στο πρόσωπο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε σήμερα η γερμανική αστυνομία, ενώ ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Φρανκφούρτης δήλωσε σχετικά: «ο φάκελος περιείχε μια εμπρηστική σκόνη και όχι έναν εμπρηστικό μηχανισμό. Δεν επρόκειτο για στρατιωτική ή βιομηχανική εκρηκτική ουσία, αλλά ασφαλώς ήταν επικίνδυνη».