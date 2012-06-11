Σε δημοπρασία επιστολές του Καποδίστρια

Τριάντα επτά ανέκδοτες επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια θα δημοπρατηθούν την Κυριακή 24 Ιουνίου από γνωστό ελληνικό οίκο, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Σε αυτές τις επιστολές ο Καποδίστριας απευθύνεται στον στενό συνεργάτη του Αλέξανδρο Κοντόσταυλο και αναφέρεται σε τρέχουσες κρατικές υποθέσεις για τα έτη 1828-1830.