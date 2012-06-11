Σε δημοπρασία επιστολές του Καποδίστρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τριάντα επτά ανέκδοτες επιστολές του Ιωάννη Καποδίστρια θα δημοπρατηθούν την Κυριακή 24 Ιουνίου από γνωστό ελληνικό οίκο, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Σε αυτές τις επιστολές ο Καποδίστριας απευθύνεται στον στενό συνεργάτη του Αλέξανδρο Κοντόσταυλο και αναφέρεται σε τρέχουσες κρατικές υποθέσεις για τα έτη 1828-1830.
