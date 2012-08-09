search
09.08.2012

Κόντε: «Έξι στους δέκα στο Λονδίνο είναι ντοπαρισμένοι»

Κόντε: «Έξι στους δέκα στο Λονδίνο είναι ντοπαρισμένοι»

«Έξι στους δέκα αθλητές που μετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου παίρνουν αναβολικά» τονίζει ο Βίκτορ Κόντε ο οποίος φυλακίστηκε στις ΗΠΑ για τον ρόλο του στην παροχή αναβολικών σε αθλητές όπως ο Ντουέιν Τσέμπερς και η Μάριον Τζόουνς.

Μιλώντας στους Timew ο Βίκτορ Κόντε υποστήριξε επίσης ότι έχουν γίνει γνωστά τρία ονόματα κορυφαίων αθλητών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το «αναβολικό του Τσέμπερς», το οποίο είναι ένα κοκτέιλ από επτά διαφορετικά αναβολικά. 

«Ο Βίκτορ Κόντε είναι αναξιόπιστος και λειτουργεί για λογαριασμό απατεώνων» τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδος Κόλιν Μόινιχαν.

