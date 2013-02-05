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05.02.2013 11:08

Γιάννης Μπουρζούκος: «Ο γιός μου είναι αναρχικός, αλλά όχι τρομοκράτης»

05.02.2013 11:08
Γιάννης Μπουρζούκος: «Ο γιός μου είναι αναρχικός, αλλά όχι τρομοκράτης» - Media

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Την ιδεολογική τοποθέτηση της οικογένειάς του στον αναρχικό χώρο περιγράφει ο συνταξιούχος αγιογράφος Γιάννης Μπουρζούκος, πατέρας του Ανδρέα- Δημήτρη Μπουρζούκου, που συνελήφθη για τη διπλή ληστεία στο Βελβεντό, επισημαίνοντας ότι ο γιός του είναι αναρχικός, αλλά όχι τρομοκράτης.

Την ιδεολογική τοποθέτηση της οικογένειάς του στον αναρχικό χώρο περιγράφει ο συνταξιούχος αγιογράφος Γιάννης Μπουρζούκος, πατέρας του Ανδρέα- Δημήτρη Μπουρζούκου, που συνελήφθη για τη διπλή ληστεία στο Βελβεντό, επισημαίνοντας ότι ο γιός του είναι αναρχικός, αλλά όχι τρομοκράτης.
 
Ο νεαρός συλληφθείς, που σύμφωνα με την αστυνομία θεωρείται ύποπτος για συμμετοχή στους Πυρήνες της Φωτιάς γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1989 στο Χολαργό Αττικής και ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μυτιλήνης.
 
Σύμφωνα με τον πατέρα του, που μίλησε στο «Έθνος» είναι ένα δραστήριο, κοινωνικό και ευαίσθητο παιδί.
 
«Όποιον και αν ρωτήσετε, φίλους του, γνωστούς του, θα σας πουν ότι είναι άνθρωπος που βγάζει από το στόμα του τη μπουκιά του για να ταΐσει όσους δεν έχουν φαγητό. Αυτός είναι ο Ανδρέας. Έκανε εκδηλώσεις για να μαζέψει χρήματα υπέρ φυλακισμένων, μεταναστών και όσων δεν είχαν. Αυτά τον απασχολούσαν. Θέλει μια άλλη κοινωνία» αναφέρει ο πατέρας του και επισημαίνει: «Είναι αναρχικός στην ιδεολογία, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατία. Είναι αναρχικός, όπως όλη η οικογένειά μας. Με τρομοκρατία δεν έχει καμία σχέση. Και χθες που τον είδα μου είπε: Δεν πιστεύω να με έχουν συνδέσει με τους Πυρήνες; Έγινε μπαρούτι όταν του είπα ότι το πάνε κατά κει».
 
«Παρότι είχαν όπλα, περισσότερο για εκφοβισμό ήταν. Δεν νομίζω ότι ξέρει καν να χρησιμοποιεί όπλα. Οταν είχε γίνει αυτό στην Πάρο, μου είχε πει ότι αυτοί που το είχαν κάνει πρέπει να ήταν εντελώς ηλίθιοι. Αν έχεις μια ιδεολογία και σκοτώνεις έναν άνθρωπο, ακυρώνεις την ιδεολογία σου. Αυτό μου έλεγε», προσθέτει ο πατέρας του Ανδρέα-Δημήτρη.
 
Η Αγγελική Μπουρζούκου, αδελφή του Ανδρέα-Δημήτρη, είχε καταθέσει ως μάρτυρας στην πρώτη δίκη της υπόθεσης των Πυρήνων. Μάλιστα τα δύο αδέλφια είχαν καταγγείλει ότι η οικογένεια Μπουρζούκου, και τα τρία παιδιά, παρακολουθούνταν στενά από την Ασφάλεια.

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