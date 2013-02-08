08.02.2013 16:01

Παπασταύρου: Γιατί βρίσκομαι στη λίστα Λαγκάρντ

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, Στ. Παπασταύρου αναφέρει πως το όνομά του βρίσκεται στη λίστα Λαγκάρντ λόγω ενός εταιρικού λογαριασμού που δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά σε επιχειρηματία πελάτη του.

Με γραπτή δήλωση απάντησε ο προϊστάμενος του γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων Γραμματείας του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου στο θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την ύπαρξη του ονόματός του στη λίστα Λαγκάρντ.
 
Νωρίτερα ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις συζητήσεις στην προανακριτική επιτροπή, μιλούσε για «απόπειρα συγκάλυψης της εμπλοκής του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, κ. Παπασταύρου, στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ».
 
Ο κ. Παπασταύρου αναφέρει πως το όνομά του υπάρχει στη λίστα Λαγκάρντ λόγω ενός εταιρικού λογαριασμού που δεν ανήκει στον ίδιο, αλλά σε επιχειρηματία πελάτη του.
 
«Θα το πω άλλη μία φορά για εκείνους που, δήθεν, δεν το ξέρουν: Ήμουν δικηγόρος διεθνούς επενδυτικής εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που δραστηριοποιείτο κυρίως στο εξωτερικό» αναφέρει και προσθέτει: «Δεν έχω, όμως, καμία σχέση με φαντασιώσεις για λογαριασμούς 550 εκατομμυρίων ευρώ, με Siemens, C4I, Κατάρ κλπ».
 
Παράλληλα ο κ. Παπασταύρου κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για «πολιτικό αμοραλισμό». Λέει συγκεκριμένα:
«Υπάρχει θέμα πολιτικού αμοραλισμού (από τον ΣΥΡΙΖΑ) που πιστεύει ότι η πολιτική ασκείται με ψεύτικες κατηγορίες και κύματα λάσπης».
 
Η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:
 
«Η χθεσινή τεχνητή ένταση στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη λίστα Λαγκάρντ στόχευε, όπως πάντα, στην παρεμπόδιση της διαλεύκανσης της υπόθεσης. Αυτή τη φορά, επιχειρήθηκε να αποτραπεί η διερεύνηση του συγκλονιστικού στοιχείου ότι το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, κ. Σταύρος Παπασταύρου, φέρεται ως συνδιαχειριστής επενδυτικού fund συνδεόμενου με τη μεγαλύτερη κατάθεση στη λίστα Λαγκάρντ, που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 550 εκατομμυρίων δολαρίων! Το στοιχείο αυτό, που δημοσιεύεται σήμερα, δεν μπορεί να μείνει αδιευκρίνιστο. Ο κ. Σαμαράς οφείλει να απαντήσει: έχει ζητήσει και λάβει εξηγήσεις από τον σύμβουλό του για το θέμα αυτό; Σε ποιες άλλες δραστηριότητες εμπλέκεται ο σύμβουλός του, ο οποίος προετοιμάζει τα ταξίδια του πρωθυπουργού στο εξωτερικό και τον συνόδευσε μάλιστα και στην επίσημη επίσκεψή του στο Κατάρ; Έχει ο κ. Παπασταύρου σχέση με την εταιρεία Siemens και ποια; Είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο κ. Παπασταύρου προετοίμασε το ταξίδι του πρωθυπουργού στη Γερμανία, την παραμονή του οποίου υπογράφηκε ο ανυπόγραφος επί μήνες σκανδαλώδης εξώδικος συμβιβασμός που είχε διαπραγματευθεί ο κ. Βενιζέλος;».

»Η λαϊκή απαίτηση για διαφάνεια, ισονομία και δικαιοσύνη υπαγορεύει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση, που αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου της καθεστωτικής δικομματικής διαπλοκής, της καθιερωμένης ανομίας και της βαθιάς διαφθοράς. Κάθε προσπάθεια να προστατευθούν συγκεκριμένα εμπλεκόμενα πρόσωπα και συμφέροντα θα πέσει στο κενό».

»Συμπληρώθηκαν τέσσερις μήνες επεξεργασίας των δεδομένων από το Σ.Δ.Ο.Ε. Πού βρίσκεται η έρευνα σε σχέση με τη μεγαλύτερη κατάθεση των 550.000.000;».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

