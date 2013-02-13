Κι άλλος σύμβουλος Σαμαρά στα δίχτυα της λίστας Λαγκάρντ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΛΑΚΑ

Πριν κοπάσει ο θόρυβος που δημιουργήθηκε με την εμφάνιση του ονόματος στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Σταύρου Παπασταύρου στη λίστα Λαγκάρντ, ένας ακόμη σύμβουλος στο Μαξίμου εμφανίζεται με ανάλογα προβλήματα.

Πριν κοπάσει ο θόρυβος που δημιουργήθηκε με την εμφάνιση του ονόματος στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Σταύρου Παπασταύρου στη λίστα Λαγκάρντ, ένας ακόμη σύμβουλος στο Μαξίμου εμφανίζεται με ανάλογα προβλήματα. Πρόκειται για τον Ευθύμιο Βιδάλη -που με απόφαση του πρωθυπουργού τον περασμένο Αύγουστο ορίστηκε αμισθί σύμβουλος στην προσπάθεια επανεκκίνησης των μεγάλων οδικών έργων-, το όνομα της συζύγου του οποίου βρίσκεται στη λίστα Λαγκάρντ.

Η αναζήτηση του κατάλληλου ανθρώπου για την κατάλληλη θέση πολλές φορές -ίσως τις περισσότερες- δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά όταν αυτός που ψάχνει τον κατάλληλο άνθρωπο είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός αφού δίπλα του επιβάλλεται να βρίσκονται όχι απλώς επαγγελματικά (παν)άξιοι αλλά και άμεμπτοι. Από κάθε άποψη!

Με αυτά τα κριτήρια –υποθέτουμε- τον Αύγουστο του 2012, ο πρωθυπουργός επέλεξε για σύμβουλό του «επί θεμάτων που άπτονται του συντονισμού της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα έργα των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων» τον Ευθύμιο Βιδάλη, του οποίου η σύζυγος φιγουράρει -όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Δημοκρατία»- στη λίστα Λαγκάρντ. Το εν λόγω δημοσίευμα συνδέει τον κ. Ευθύμιο Βιδάλη με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη. Ωστόσο, πέραν αυτής της (φιλικής) σύνδεσης, οι «6 μέρες» αποκαλύπτουν σήμερα την οργανική διασύνδεση του Βιδάλη με το πρωθυπουργικό γραφείο, για πέντε μήνες τουλάχιστον, από τις 24 Ιουλίου του 2012 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

Στις 13.8.2012, με απόφαση υπογεγραμμένη από τον Αντώνη Σαμαρά, την οποία μπορεί να βρει κανείς στον ιστότοπο της «Διαφάνειας», ο Ευθύμιος Βιδάλης ανέλαβε σύμβουλος του πρωθυπουργού. Στην εν λόγω πρωθυπουργική απόφαση διαβάζουμε:

«Αναθέτουμε στον Ευθύμιο Βιδάλη του Ορέστη (ΑΔΤ Σ 237368/30.09.1998) καθήκοντα συμβούλου του πρωθυπουργού επί θεμάτων που άπτονται του συντονισμού της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα έργα των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων (συμβάσεις παραχώρησης) για το χρονικό διάστημα από 24.07.2012 – 31.12.2012.

Για τις προβλεπόμενες υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ευθύμιος Βιδάλης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα χορηγηθεί αμοιβή, δεδομένου ότι ο ίδιος επιθυμεί να προσφέρει δωρεάν τις παραπάνω υπηρεσίες. Δικαιούχοι της παροχής συμβουλών του ανωτέρω, εκτός του πρωθυπουργού, είναι οι υπαγόμενες στον πρωθυπουργό υπηρεσίες».

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης του πρωθυπουργού η επιλογή του Βιδάλη στη θέση του συμβούλου έγινε γιατί έλαβε υπόψη τα εξής:

«Την ανάγκη εξασφάλισης συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον πρωθυπουργό για τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης σχετικά με τα έργα των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων (συμβάσεις παραχώρησης) σε συνάρτηση και με την αντίστοιχη θεσμική λειτουργία του πρωθυπουργού.

Το γεγονός ότι είναι κρίσιμης σημασίας οι εν λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παραπάνω θέματα να παρέχονται από φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδυάζουν την εκτενή εμπειρία και γνώση του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αναγκών της ελληνικής οικονομίας.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.»

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πού προέκυψαν οι δυνατότητες του κ. Βιδάλη για ανιδιοτελή προσφορά με την ανάληψη ενός τόσο πολύ σοβαρού καθήκοντος που είναι η παροχή συμβουλών για αποφάσεις οι οποίες συνεπάγονται τη διάθεση (και την κατεύθυνση) δισεκατομμυρίων. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο πρωθυπουργικός σύμβουλος, άνθρωπος με καλές σπουδές, σημαντική οικονομική διαδρομή (CEO της S&B) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΒ, εξακολουθεί και σήμερα -μετά την ολοκλήρωση της αμισθί θητείας του στο πρωθυπουργικό γραφείο και ύστερα από πιεστική εισήγηση του υπουργού Aνάπτυξης, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της «Δημοκρατίας»- να έχει τη θέση του διαπραγματευτή για την κρίσιμη αποστολή της επανεκκίνησης των τεσσάρων μεγάλων οδικών δικτύων.

Επίσης γνωρίζουμε ότι αυτός και η σύζυγός του πρέπει να αποδείξουν ότι είναι οικονομικά άμεμπτοι διαλύοντας τις υπόνοιες και υποψίες που δημιουργούνται με τη συμμετοχή του ονόματος της οικογένειας στη λίστα Λαγκάρντ.

Κάτι γνωστό πια, επίσης, είναι ότι ο κύριος Βιδάλης αποτελεί τη δεύτερη περίπτωση ανθρώπου του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πιάνεται στα δίχτυα της λίστας Λαγκάρντ. Ο πρώτος είναι ο Σταύρος Παπασταύρου.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Σταύρος Ν. Παπασταύρου είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Αριστούχος πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας (1990, Valedictorian), έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (LLM 1992, SJD/abd 1996) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκής Ενωσης και Διεθνών Σχέσεων Γραμματείας Πρωθυπουργού. Ο εν λόγω υψηλών προσόντων σύμβουλος βρέθηκε στη λίστα Λαγκάρντ με μισό δισεκατομμύριο ευρώ (τα οποία όπως λέει ο ίδιος ανήκουν σε πελάτη του).

Αλλωστε, όπως είπαμε και στην αρχή, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια. Πρέπει και να το δείχνει…

