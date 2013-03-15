Ανάληψη ευθύνης για τη βόμβα στο Παγκράτι

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Την ευθύνη για την βόμβα που εξερράγη πρόσφατα σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Παγκράτι ανέλαβαν οι οργανώσεις Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία – Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο και Αλώβητος Πυρήνας Εκδίκησης. Στην προκήρυξη αναφέρουν ότι η βόμβα προοριζόταν για την πρεσβεία του Μεξικού και χαρακτηρίζουν «ρουφιάνα που μπήκε στη μαύρη λίστα» τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της εταιρείας η οποία εντόπισε τον φάκελο και ειδοποίησε της αρχές.

Την ευθύνη για την βόμβα που εξερράγη πρόσφατα σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Παγκράτι ανέλαβαν οι οργανώσεις Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία – Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο και Αλώβητος Πυρήνας Εκδίκησης. Στην προκήρυξη, που αναρτήθηκε στο Indymedia, αναφέρουν ότι η βόμβα προοριζόταν για την πρεσβεία του Μεξικού και χαρακτηρίζουν «ρουφιάνα που μπήκε στη μαύρη λίστα» τη σύζυγο του ιδιοκτήτη της εταιρείας η οποία εντόπισε τον φάκελο και ειδοποίησε της αρχές.

Ολόκληρη η προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα indymedia έχει ως εξής:



«Στις 10 Μαρτίου πράξαμε το αυτονόητο. Μετουσιώσαμε τις υποσχέσεις μας για εκδίκηση σε πράξη. Τοποθετήσαμε εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο των γραφείων της εταιρείας ταχυμεταφορών swift-mail στο Παγκράτι. Οι λόγοι για αυτή μας την επίθεση είναι απλοί και ξεκάθαροι. Η …. η οποία είναι η γυναίκα του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης ταχυμεταφορικής και εργάζεται στο συγκεκριμένο κατάστημα, την 1 Νοεμβρίου του 2010 με την μικροαστική και αστυνομική περιέργεια που την διακατείχε άνοιξε ένα δέμα το οποίο είχαν αφήσει οι σύντροφοί μας εκεί για να αποσταλεί στην πρεσβεία του Μεξικό. Η περιέργειά της οδήγησε στον τραυματισμό της. Στη συνέχεια ως γνήσια ρουφιάνα ειδοποίησε τους μπάτσους δίνωντας αναλυτική περιγραφή για το ποιός το άφησε και προς τα που κατευθύνθηκε. Εξαιτίας της ρουφιανιάς της κινητοποιήθηκαν δεκάδες μπάτσοι οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και περικύκλωσαν τους συντρόφους μας με αποτέλεσμα να τους συλλάβουν.



Από εκείνη την μέρα η … ανήκει στην μαύρη λίστα του νέου αναρχικού αντάρτικου πόλης. Η αξιοπρέπειά μας δεν μας αφήνει ποτέ να ξεχνάμε τους ρουφιάνους. Ας καταλάβει λοιπόν το συγκεκριμένο υποκείμενο ότι αυτό ήταν απλώς ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα με αποδέκτη όλους τους μάρτυρες κατηγορίας των δικαστηρίων την Συνομωσίας Πυρήνων της Φωτιάς που θα σηκώσουν το δάκτυλο και θα "αναγνωρίσουν" τους "ενόχους". Ας μην ξεχνάνε ότι τουλάχιστον παλιά οι καταδότες φορούσαν κουκούλα ενώ τώρα έχουμε τα ονόματα και τις διευθύνσεις τους.

Δεν είναι πολύς ο καιρός που άλλοι σύντροφοι έσπασαν στο ξύλο έναν άλλο μάρτυρα κατηγορίας της προηγούμενης δίκης της ΣΠΦ. Μιλάμε για τον ξυλοδαρμό του χαπάκια μπάτσου της αντιτρομοκρατικής Μουρδουκούτα στην Καλλιθέα. Επίσης πριν ενάμιση μήνα περίπου, καταστράφηκε στα Εξάρχεια το μαγαζί "το καφετί" ενός άλλου ρουφιάνου που είχε κάνει μύνηση και ζητούσε χρηματική αποζημίωση από φυλακισμένο σύντροφο της Συνομωσίας.

Κάθε αναγνώριση και κάθε καταδοτική μαρτυρία δεν θα λησμονείται.

Ας είμαστε ξεκάθαροι… Όσοι ρουφιάνοι, μπάτσοι, δικαστές και δεσμοφύλακες έχουν βλάψει ή προσβάλλει τους συντρόφους μας να ξέρουν ότι δεν θα ξεχαστούν όσος καιρός και να περάσει. Κάποια νύχτα θα δεχτούν την ανεπιθύμητη για αυτούς επίσκεψή μας με σφαίρες, με βόμβες, με σιδερογροθιές…

Τους τελευταίους μήνες γίνεται μια προσπάθεια από την πλευρά των μπάτσων και των media να πολεμήσουν το νέο αναρχικό αντάρτικο πόλης. Με αφορμή διάφορες συλλήψεις, μιλάνε για την εξάρθρωση της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Ας γίνει αυτή η επίθεση άλλη μια διάψευση στις εκτιμήσεις τους. Όπως έχει ειπωθεί, η Συνωμοσία δεν είναι απλά μια οργάνωση αλλά μια ιδέα και οι ιδέες ούτε εξαρθρώνονται ούτε συλλαμβάνονται.

Αλώβητοι πυρήνες θα συνεχίσουν να πράττουν και να επιτίθονται ενάντια στο σάπιο σύστημα και την κοινωνία των υποταγμένων που το στηρίζει.

Η Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς είναι η λερναία ύδρα της νέας αναρχομηδενιστικής τάσης. Όσοι πυρήνες και να χαθούν στην μάχη, πάντοτε θα εμφανίζονται νέοι πυρήνες που θα ενισχύουν το δίκτυο της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας (FAI) – Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (IRF) και θα συνεχίζουν με πιο μεγάλο πάθος την χαρά της επίθεσης και της καταστροφής.

Γιατί γεννηθήκαμε για να πολεμάμε. Τίποτα άλλο δεν μας κάνει πιο ζωντανούς από αυτή τη ζωή της παρανομίας που επιλέξαμε.

Ο πόλεμος μαίνεται και είναι η ώρα να διαλέξει ο καθένας στρατόπεδο.

Αυτή μας την ενέργεια την αφιερώνουμε ολόψυχα στα φυλακισμένα αδέρφια της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς στον Παναγιώτη (καλή ανάρρωση σύντροφε), στον Γεράσιμο, στον Γιώργο, στον Χάρη, στον Χρήστο, στον Μιχάλη, στον Γιώργο, στον Δαμιανό, στην Όλγα και στον αναρχικό επαναστάτη Θεόφιλο. Μέχρι την αντάμωση αδέρφια.



Σε όλους τους πυρήνες της Άτυπης Αναρχικής Ομοσπονδίας – Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο (FAI/IRF) στην Ελλάδα, στον κόσμο και ιδιαίτερα στα αδέρφια μας στην Ινδονησία. Μηδενιστικούς χαιρετισμούς συντρόφια…

Στα συντρόφια της Συνομωσίας Πυρήνων της Φωτιάς στην Ρωσία, στην Λευκορωσία, στο Μεξικό και την Ολλανδία.

Στους αναρχικούς της πράξης Alevedo και Nicola, (κατηγορούμενοι για τον πυρήνα ΟΛΓΑ-FAI) και στους ιταλούς αδερφούς και αδερφές μας που βρίσκονται αιχμάλωτοι στις Ιταλικές φυλακές.

Τέλος με ιδιαίτερη Εκτίμηση και Σεβασμό στα γνωστά και άγνωστα αδέρφια μας εδώ έξω, στους μοναχικούς λύκους που αποδυκνείουν ότι ο αναρχικός δεν φαίνεται από τα πόσα βιβλία έχει μάθει να παπαγαλίζει αλλά από τη συνέπεια των λόγων και των πράξεων του. Βαρεθήκαμε με τους "αναρχικούς" που είναι όλο λόγια και από πράξη τίποτα. Ή πράξε ή σκάσε…

Με ληστείες, εμπρησμούς, εκτελέσεις, βόμβες, πεσίματα σε φασίστες και μπάτσους θα μας βρίσκετε μπροστά σας…

"Δεν πρέπει να συνάπτουμε μάχη παρά μόνον όταν δεν έχουμε πλέον να ελπίζουμε σε τίποτα, εφόσον από τη φύση της η έκβαση μιας μάχης είναι αμφίβολη, αλλά από την στιγμή που η απόφαση έχει ληφθεί, οφείλουμε να νικήσουμε ή να πεθάνουμε" – Εγχειρίδιο Πολέμου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΜΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ 10, 100, 1000 ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ…

ΖΗΤΩ Η ΑΤΥΠΗ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (FAI/IRF)

Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία – Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο.

Αλώβητος Πυρήνας Εκδίκησης».