ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 21:46
03.04.2013 07:17

Νέα στρατηγική συνεργασία Μαρινόπουλος A.E. – Κωτσόβολος

Οι δύο κορυφαίες εταιρείες του λιανεμπορίου ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τρία πρωτοποριακά Shop-in-Shop Κωτσόβολος σε μεγάλα καταστήματα Carrefour

Οι δύο κορυφαίες εταιρείες του λιανεμπορίου ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τρία πρωτοποριακά Shop-in-Shop Κωτσόβολος σε μεγάλα καταστήματα Carrefour
 
Η εταιρεία Μαρινόπουλος, κορυφαία λιανεμπορική αλυσίδα και αποκλειστική δικαιοδόχος των σημάτων Carrefour σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια και η Κωτσόβολος, No1 αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, ανακοινώνουν τη στρατηγική συνεργασία τους για τη δημιουργία τριών, πρωτοποριακών shop-in-shop σημείων πώλησης της Κωτσόβολος σε ισάριθμα καταστήματα Carrefour στην Αττική.
 
Στα υπερμάρκετ Carrefour στο Μαρούσι, το Γέρακα και τον Άλιμο, τα οποία αποτελούν ένα πρωτοποριακό concept καταστημάτων για την ελληνική αγορά, διαμορφώνονται εξειδικευμένα νέα καταστήματα shop-in-shop ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με τη δύναμη και την τεχνογνωσία της Κωτσόβολος. Πλέον οι πελάτες των συγκεκριμένων καταστημάτων, πέρα από τις ξεχωριστές υπηρεσίες, θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν στους νέους χώρους με το ολοκαίνουριο layout, μια μεγάλη ποικιλία συσκευών από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές της αγοράς σε ανταγωνιστικές τιμές, τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Support 360° καθώς και την άριστη εξυπηρέτηση και εμπειρία αγορών όπως ακριβώς και στα καταστήματα Κωτσόβολος.
 
Πρόκειται για την πρώτη, τέτοιου είδους, συνεργασία στην Ελληνική αγορά και μάλιστα μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων της χώρας. Το νέο αυτό εγχείρημα έρχεται να τονώσει τον κλάδο του λιανεμπορίου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και των δύο εταιρειών να πραγματοποιούν θετικές για την αγορά επενδυτικές πρωτοβουλίες, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, παρά το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα τόσο η εταιρεία Μαρινόπουλος όσο και η Κωτσόβολος αποδεικνύουν ότι προσπαθούν συνεχώς να ανταποκρίνονται στις ολοένα μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας νέα format καταστημάτων όπως τα νέα shop-in-shop, που μετατρέπουν τα καθιερωμένα ψώνια στο σούπερ μάρκετ σε μια διαφορετική εμπειρία.
 
Με αφορμή τη στρατηγική συνεργασία της Κωτσόβολος με την εταιρεία Μαρινόπουλος, ο κ. Jerome Loubere, Διευθύνων Σύμβουλος της Μαρινόπουλος Α.Ε., δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να υποδεχθούμε την Κωτσόβολος στα καταστήματά μας Carrefour στο Μαρούσι, το Γέρακα και τον Άλιμο. Πρόκειται για μια συνεργασία που επιβεβαιώνει την πρωτοπορία της Μαρινόπουλος, φέρνοντας στα καταστήματά μας, εκτός από μια ολοκαίνουρια και μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και την κορυφαία εξυπηρέτηση της μεγαλύτερης αλυσίδας ηλεκτρικών στην Ελλάδα.  Πρόκειται για μία σύμπραξη που αντανακλά την πρόθεσή μας να επενδύουμε διαρκώς σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων καταναλωτών, με τους οποίους μας συνδέει μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης».
 
Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Dixons South-East Europe (Κωτσόβολος) κ. Chris Matthews δήλωσε: «Η νέα μας συνεργασία με την εταιρεία Μαρινόπουλος είναι ένα ακόμη βήμα που αποδεικνύει την πίστη και την αφοσίωση της Κωτσόβολος και του ομίλου Dixons στις επενδύσεις στην ελληνική αγορά, και τη διαρκή προσπάθειά μας να στεκόμαστε πάντα δίπλα στους καταναλωτές μέσα από περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής προσέγγισης της Κωτσόβολος μέσω πολλαπλών καναλιών, τα τρία νέα καταστήματα Κωτσόβολος στα υπερμάρκετ Carrefour θα φέρουν την εξειδίκευση, την ποιότητα, τις υπηρεσίες, τις ανταγωνιστικές τιμές και την ποικιλία των προϊόντων μας, σε ακόμη περισσότερους καταναλωτές».
 
To πρώτο κατάστημα της Κωτσόβολος στο υπερμάρκετ Carrefour στο Μαρούσι αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του μέσα στον Απρίλιο του 2013, ενώ θα ακολουθήσει η λειτουργία των shop-in-shop καταστημάτων σε Γέρακα και Άλιμο. Το ωράριο των shop-in-shops θα συμπίπτει με αυτό των καταστημάτων Carrefour.

ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές για «κόλαση» από την Ουάσιγκτον αν το Ιράν δεν δεχτεί την ήττα του – Το Ισραήλ ετοιμάζεται για πιθανή εκεχειρία έως το Σάββατο, λέει το Channel 12 – Live οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Έγινε αισθητός σε Θεσσαλονίκη και Σποράδες

ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ανθρωποειδές ρομπότ περπατά στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Γέρνει προς… ακροδεξιά ο Μερτς: «Η έκρηξη της βίας οφείλεται και στους μετανάστες»

ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το χάος – Αλλάγή αίθουσας ζητά ο Σύλλογος των συγγενών, μιλά για προσπάθεια δίκης «κεκλεισμένων των θυρών»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της έναντι των προτάσεων των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, θέτει πέντε όρους - Απειλές για «κόλαση» από την Ουάσινγκτον - Live οι εξελίξεις

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΚΑΛΧΑΣ

Γαλάζιοι βουλευτές υπό πίεση, η δυσφορία για Φλωρίδη και η ταξιθεσία, η ιδέα για τους πρώην γραμματείς ΠΑΣΟΚ, η πρεμιέρα Πελεγρίνη και η σχέση ΔΝΤ με… κάλπες    

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

