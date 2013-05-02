ΗΠΑ: Για πρώτη φορά μεταμόσχευση τραχείας σε κοριτσάκι δύο ετών

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Διεθνής ομάδα χειρουργών πραγματοποίησε στις ΗΠΑ μεταμόσχευση τραχείας αρτηρίας από βλαστοκύτταρα σε κοριτσάκι δύο ετών από τη Νότια Κορέα.
Διεθνής ομάδα χειρουργών πραγματοποίησε στις ΗΠΑ μεταμόσχευση τραχείας αρτηρίας από βλαστοκύτταρα σε κοριτσάκι δύο ετών από τη Νότια Κορέα.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται τέτοια επέμβαση σε παιδί.
Η μικρή γεννήθηκε χωρίς τραχεία και οι γιατροί κατάφεραν να "κατασκευάσουν" ένα όργανο χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα από τον μυελό των οστών του κοριτσιού, τα οποία καλλιέργησαν σε ειδικό πλαστικό σωλήνα.
Τα κύτταρα αυτά πολλαπλασιάστηκαν πολύ γρήγορα στο εργαστήριο σχηματίζοντας μια καινούργια τραχεία αρτηρία σε λιγότερο από μια εβδομάδα.
Το παιδί γεννήθηκε το 2010 στη Νότια Κορέα. Ο πατέρας της είναι Καναδός και η μητέρα της Νοτιοκορεάτισσα. Έχει μια αδελφή τεσσάρων ετών. Από την ημέρα της γέννησής της έζησε σε νοσοκομείο της Σεούλ, αφού δεν μπορούσε να αναπνεύσει, να τραφεί ή να καταπιεί. Οι γιατροί δεν της έδιναν καμία πιθανότητα να επιζήσει.
Χειρουργήθηκε στις 9 Απριλίου στο νοσοκομείο Πεόρια του Ιλινόις και η επιτυχημένη επέμβαση ανακοινώθηκε την Τρίτη. Η μεταμόσχευση της τραχείας μήκους 7,62 εκατοστών διήρκεσε εννιά ώρες. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η τραχεία λειτουργεί κανονικά και η μικρή θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι της και σε μια φυσιολογική ζωή.
"Το εκπληκτικό με αυτό το θαύμα είναι πως η μεταμόσχευση όχι μόνο της έσωσε τη ζωή, αλλά θα της επιτρέψει να τρώει και καταπίνει και να μιλά όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας της", τόνισε ο επικεφαλής των χειρουργών Δρ Πάολο Μακιαρίνι από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.
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