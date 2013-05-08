Πρόσκρουση πλοίου με τον πύργο ελέγχου στη Γένοβα – Επτά νεκροί

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Τους επτά έφτασε, σύμφωνα με την τηλεόραση της Rai, ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του πύργου ελέγχου του λιμανιού της Γένοβας, μετά από πρόσκρουση εμπορικού πλοίου, στις έντεκα και μισή χθες βράδυ, ώρα Ιταλίας.

Τους επτά έφτασε, σύμφωνα με την τηλεόραση της Rai, ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του πύργου ελέγχου του λιμανιού της Γένοβας, μετά από πρόσκρουση εμπορικού πλοίου, στις έντεκα και μισή χθες βράδυ, ώρα Ιταλίας.

Οι αγνοούμενοι είναι δύο και τέσσερις οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της πόλης, ενώ ένας από τους αγνοούμενους ανεσύρθη ζωντανός.

Το πλοίο Jolly Nero προσέκρουσε με την πρύμνη στον πύργο ελέγχου με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου. Τη στιγμή της πρόσκρουσης, ήταν σε εξέλιξη αλλαγή βάρδιας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ασανσέρ που μετέφερε στην κορυφή του πύργου ελέγχου τουλάχιστον δέκα εργαζόμενους, έπεσε στο κενό.

Τρία από τα θύματα εγκλωβίσθηκαν στο εσωτερικό του ασανσέρ, που μετέφερε τους υπαλλήλους στα γραφεία του, στην κορυφή του πύργου ελέγχου. Το ασανσέρ, κατά την πρόσκρουση, έπεσε στο κενό και βυθίστηκε στην θάλασσα.

Αιτία της πρόσκρουσης, σύμφωνα με την ιταλική τηλεόραση Rai, ήταν μηχανική βλάβη που παρουσίασε το πλοίο όταν ξαφνικά σταμάτησαν δυο από τις μηχανές του.

Το Jolly Nero, με μήκος που αγγίζει τα 239 μέτρα, είχε μόλις σαλπάρει με προορισμό το λιμάνι της Νάπολης.

Η εισαγγελία της Γένοβας κατέσχεσε το πλοίο και προχώρησε, ήδη, σε ανάκριση του κυβερνήτη που φέρεται να είναι σε κατάσταση σοκ.

Σοκαρισμένος δήλωσε και ο πλοιοκτήτης Στέφανο Μεσσίνα, κάνοντας λόγο για τραγωδία.

Ο δήμαρχος της Γένοβας Μάρκο Ντόρια ανακοίνωσε ότι κηρύσσει για αύριο επίσημο πένθος στην πόλη για το τραγικό αυτό συμβάν, που δεν έχει προηγούμενο σε κανένα άλλο ιταλικό λιμάνι.