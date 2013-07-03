Στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής της Τζακάρτα το 44ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

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Στη Τζακάρτα της Ινδονησίας θα βρεθεί η πρωταθλήτρια ομάδα του 44ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας για να εκπροσωπήσει τη χώρα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής, εφόσον εξασφαλίσει ιδιωτική χρηματοδότηση για να καλύψει τα έξοδα της ομάδας, καθώς το υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει το ταξίδι.

Μία μοναδική διάκριση απέσπασε το 44ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας καθώς κατέκτησε την 1η και 2η θέση στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και θα εκπροσωπήσει τη χώρα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, εφόσον εξασφαλίσει ιδιωτική χρηματοδότηση για να καλύψει τα έξοδα της ομάδας, καθώς το υπουργείο Παιδείας αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει το ταξίδι.



Στον 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που διεξήχθη στην Παλλήνη συμμετείχαν 85 σχολικές ομάδες από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, οι οποίες κλήθηκαν να κατασκευάσουν ένα ρομπότ που θα αντιμετωπίζει με επιτυχία ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.



Στην κατηγορία του Δημοτικού συμμετείχαν και οι δύο ομάδες από το 44ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, η «Teamwork 1» και η «Teamwork 2» τα ρομπότ των οποίων ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους άψογα, με βαθμολογία 100, τη μέγιστη δυνατή που μπορεί να επιτύχει μία ομάδα.



Η επιτυχία αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας προσπάθειας η οποία ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Τα μαθήματα ρομποτικής ήταν μια εθελοντική πρωτοβουλία του Βοβού Ανέστη, καθηγητή πληροφορικής του σχολείου ενώ οι μεγάλοι νικητές είναι οι μαθητές Ευδοκία Καμπούρη, Όλγα Κολλιοπούλου, Ελευθερία Μπουρλέσσα, Ανδριάνα Δίπλα, Μαρίνα Λυκούδη και Πέτρος Κατσικαρέλης.



Όπως μας είπε ο κ. Βοβός, οι μαθητές παρέμεναν στο σχολείο κάθε Παρασκευή μετά το πέρας του κανονικού ωρολογίου προγράμματος. Τα παιδιά κατασκεύαζαν και προγραμμάτιζαν ρομπότ που έκαναν τα πιο απίθανα πράγματα: μικρά οχήματα που διέσχιζαν την αίθουσα σε τετράγωνες διαδρομές ή κάνοντας οχτάρια, ρομπότ που πέταγαν μικρά μπαλάκια το ένα στο άλλο, ρομπότ ισορροπιστές σε δύο ρόδες και πολλά άλλα.



Στην ομάδα κυριαρχούσε η αλληλοβοήθεια και η συμπαράσταση, οπότε επιλέχθηκε και το κατάλληλο όνομα «teamwork», δηλαδή ομαδική εργασία στα Αγγλικά επειδή ο διαγωνισμός είναι διεθνής.



Αρνείται το υπουργείο Παιδείας να καλύψει τα έξοδα της αποστολής



Παρά την μεγάλη διάκριση αλλά και τις πολύ υψηλές επιδόσεις της ομάδας, η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, το Νοέμβριο, είναι αμφίβολη καθώς όπως μας είπε ο κ. Βοβός το υπουργείο Παιδείας απάντησε στο αίτημά του για οικονομική ενίσχυση της ομάδας λέγοντας «αν θέλετε να πάτε, βρείτε χορηγούς».



Σύμφωνα με το κ. Βοβό το κόστος της συμμετοχής στην Ολυμπιάδα ανέρχεται σε περίπου 1.500 ευρώ κατά άτομο (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή στο Ολυμπιακό χωριό).



Έτσι τα μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μαζί με τον καθηγητή κ. Βοβό έχουν ξεκινήσει μία εκστρατεία έρευσης χορηγών και ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και προβολής έτσι ώστε να καλυφθούν τα έξοδα.



Τα μέχρι στιγμής έξοδα της ομάδας (ρομπότ, εργαστηριακά υλικά, ταξίδια εντός Ελλάδας, κλπ.) έχουν καλύψει οι ίδιοι οι μαθητές και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου.



Tα υπόλοιπα σχολεία που προκρίθηκαν για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ινδονησία είναι: Στην κατηγορία Γυμνασίου το Ράλλειο Θηλέων Πειραιά, στην κατηγορία Λυκείου το Π. Π. ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και στην κατηγορία OPEN μαθητές από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση.



Δείτε βίντεο από μία επίδειξη του ρομπότ της ομάδας :

Συνοπτικά το τι θα πρέπει να κάνει το ρομπότ είναι:

1) Το ρομπότ τοποθετείται στον πράσινο χώρο εκκίνησης φορτωμένο με 5

χρωματιστά τουβλάκια, ο κριτής δίνει το σήμα εκκίνησης και ο μαθητής

ενεργοποιεί το ρομπότ για να ξεκινήσει την προσπάθειά του.

2) Το ρομπότ αρχικά πρέπει να πετάξει μέσα στα χρωματιστά "τέρματα"

(πράσινο, μπλε, κόκκινο) τα τουβλάκια με το αντίστοιχο χρώμα και με τη

σειρά που έχει οριστεί.

3) Αφού τοποθετήσει τα 5 τουβλάκια στη συνέχεια πρέπει να σπρώξει έναν

κύλινδρο που τοποθετείται στο μαύρο κύκλο της πίστας στο γκρι ορθογώνιο

χώρο. Ο κύλινδρος θα πρέπει να παραμείνει όρθιος.

4) Το ρομπότ στη συνέχεια μπορεί να τερματίσει την προσπάθειά του στους

δύο κόκκινους χώρους τερματισμού. Ο εύκολος τερματισμός είναι πιο

ευρύχωρος και χωρίς εμπόδια αλλά δίνει λιγότερους πόντους. Ο στενότερος

και με εμπόδια τερματισμός δίνει περισσότερους πόντους.

Η σειρά που θα έχουν τα τρία τέρματα αλλά και το χρώμα και η σειρά που

θα έχουν τα τουβλάκια καθορίζεται τυχαία από τους κριτές με κλήρωση στην

αρχή του διαγωνισμού



Τα στοιχεία του κ. Βοβού, για όποιον ενδιαφέρεται να συνδράμει στην προσπάθεια της ομάδας βρίσκονται στην διάθεση του «Ποντικιού».

