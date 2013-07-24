Κυβέρνηση: «Στα γρήγορα» το φορολογικό για τη δόση!

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την κυβέρνηση που ζήτησε να συζητηθεί το φορολογικό νομοσχέδιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. «Έχετε επιβάλει δικτατορία» είπε ο Π. Λαφαζάνης όταν δεν του δόθηκε ο λόγος στην Επιτροπή.

Για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση ζητά «συνοπτικές διαδικασίες» επικαλούμενη τις υποχρεώσεις πους της επιβάλλουν οι δανειστές για να πάρει τη δόση.



Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση με αφορμή το αίτημα της κυβέρνησης να περάσει το φορολογικό νομοσχέδιο ως κατεπείγον. Με τις ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ η Επιτροπή αποφάσισε να συζητήσει ως κατεπείγον το νομοσχέδιο, ενώ καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΔΗΜΑΡ και ΚΚΕ και αποχώρησε η Χρυσή Αυγή.



Ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης ζήτησε να συζητηθεί το νομοσχέδιο με την διαδικασία του κατεπείγοντος ώστε να είναι ψηφισμένος έως τις 29 Ιουλίου για να εκταμιευθεί η δόση.



Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνης ζήτησε το λόγο, όμως ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Σ. Αναστασιάδης δεν του τον έδωσε. «Έχετε διαλύσει την Βουλή. Έχετε επιβάλλει χούντα. Τι είναι αυτά. Είναι ντροπή», ακούσθηκε να φωνάζει ο Π. Λαφαζάνης που έκανε λόγο και για «δικτατορία».



Η ένταση οξύνθηκε με τον Γραμματέα της Κ.Ο. της Ν.Δ. Θ. Μπούρα να παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου και να φωνάζει ότι αυτά που κάνει ο πρόεδρος της Επιτροπής προβλέπονται από τον Κανονισμό της Βουλής. «Τώρα εκλεχτήκατε Πρόεδρος και δεν δίνετε το λόγο. Είναι ντροπή», έλεγε ο Π. Λαφαζάνης στον Σ. Αναστασιάδη, προσθέτοντας: «Έχετε διαλύσει τα πάντα, την χώρα και ανέχεστε και αυτό».



Ο εισηγητής της Ν.Δ. Απ. Βεσυρόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με το κατεπείγον καθώς είναι προαπαιτούμενο για να πάρουμε την δόση. Την επιμονή της κυβέρνηση να φέρνει επανειλημμένα κατεπείγοντα νομοσχέδια, επέκρινε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Γελαλής.



Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ Φ. Σαχινίδης, αν και κατανόησε τις επιφυλάξεις για τον χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου, αποδέχθηκε την διαδικασία του κατεπείγοντος, αναγνωρίζοντας, όπως σημείωσε, την βαρύτητα των λόγων που επικαλείται ο υπουργός ότι είναι προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης.



«Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μετά από 5 ημέρες ψήφισης φορολογικού να έρθει νέο με κατεπείγουσα διαδικασία», σημείωσε ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Π. Χαϊκάλης.



Ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής Ηλ. Παναγιώταρος αποχώρησε από την συνεδρίαση καταγγέλλοντας, όπως είπε, την «αισχρή και αντιδημοκρατική απόφαση να απαγορευτούν οι συγκεντρώσεις», η οποία ουσιαστικά αφορά την διανομή τροφίμων μόνο σε Έλληνες από την Χρυσή Αυγή. «Να χαίρεστε την δημοκρατία σας», είπε χαρακτηριστικά.



Την αναθεώρηση της στάσης της κυβέρνησης «γιατί την αδικεί. Η πάταξη φοροδιαφυγής δεν πρέπει να γίνετε με συνοπτικές διαδικασίες. Τορπιλίζει και υπονομεύει η κυβέρνηση την διαδικασία. Εκτεθειμένη στους πολίτες», υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής της ΔΗΜΑΡ Δ. Αναγνωστάκης.



«Μα καλά, η κυβέρνηση δεν γνώριζε πριν πέντε ημέρες ότι θα έρθει και άλλο προαπαιτούμενο;», αναρωτήθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος που έκανε λόγο για «προσχηματικό χαρακτήρα της διαδικασίας» και για «ειλημμένες αποφάσεις».