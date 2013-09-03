Bienalle επί δύο

Με ξεχωριστό προσανατολισμό οι δύο ελληνικές Μπιενάλε, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζονται από τον Σεπτέμβριο να γεμίσουν τις πόλεις με σύγχρονες δημιουργίες

Μπορεί η Μπιενάλε της Βενετίας από το 1895 να παραμένει η διασημότερη ανά τον πλανήτη, πλέον όμως 60 ακόμη μεγάλες πόλεις, από τη Νέα Υόρκη ώς το Σίδνεϊ διοργανώνουν τις δικές τους διεθνείς εκθέσεις τέχνης – ενώ τον περασμένο Απρίλιο είχαμε και την πρώτη on line Μπιενάλε. Από το 2007 στον κατάλογο προστέθηκαν τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και η Αθήνα. Φέτος, στην τέταρτη πλέον διοργάνωσή τους οι δυο ελληνικές Μπιενάλε στρέφουν το βλέμμα τους στο μέλλον – αλλά αυτό είναι ίσως και το μόνο τους κοινό σημείο, μαζί με τους 150.000 επισκέπτες που έχουν καταγράψει και οι δύο Μπιενάλε στις περασμένες τους διοργανώσεις…

Πλουραλισμός στην 4η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης

Από τις 18 Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Ιανουαρίου η Μπιενάλε της Θεσσαλονίκης απλώνεται σαν βεντάλια, ςwμε μια πληθώρα εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων, υπό τον γενικό τίτλο «Παλιές διασταυρώσεις – Make it new». Με αφετηρία την περσινή διοργάνωση, η φετινή Μπιενάλε όσο και αυτή του 2015 σχηματίζουν ένα τρίπτυχο που επικεντρώνεται στη Μεσόγειο ως γεωγραφικό χώρο, πεδίο έρευνας και μελέτης της σύγχρονης πολιτιστικής και κοινωνικής πραγματικότητας μπροστά σε ένα, υπό διαμόρφωση ακόμη, νέο τοπίο. Η κεντρική έκθεση της 4ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης, υπό την επιμελήτρια Αντελίνα Φον Φύρστενμπεργκ, έχει τίτλο «Παντού αλλά τώρα» και περιλαμβάνει έργα 50 καλλιτεχνών από 25 χώρες, ενώ απλώνεται από το Αλατζά Ιμαρέτ και το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε διάφορους χώρους για να φτάσει ώς – για πρώτη φορά – το Περίπτερο 6 της ΔΕΘ. Άλλωστε από το 2011 η Μπιενάλε Θεσσαλονίκης μετατέθηκε χρονικά από τους καλοκαιρινούς μήνες που διοργανώνονταν αρχικά στους χειμερινούς, που είναι και οι «δυνατοί» τής πόλης. Στις περιφερειακές δράσεις περιλαμβάνονται το 3ο Φεστιβάλ Περφόρμανς, Εργαστήριο Νέων Καλλιτεχνών, Συμπόσιο, αφιέρωμα στον πειραματικό και εικαστικό κινηματογράφο σε συνεργασία με το επερχόμενο 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και παρεμβάσεις σε δημόσιο χώρο.

Τα 5Μ…

Η διοργάνωση της Μπιενάλε ανήκει στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης υπό τη γενική διεύθυνση της Κατερίνας Κοσκινά, ωστόσο ενισχύεται από την «Κίνηση των 5 Μουσείων Θεσσαλονίκης». Τα μουσεία που απαρτίζουν την Κίνηση, που πολλές φορές αναφέρονται απλά ως «5Μ», θα φιλοξενήσουν με τη σειρά τους μεγάλες εκθέσεις:

• Το ΚΜΣΤ παρουσιάζει έργα από τη συλλογή Κωστάκη καθώς και έργα που προέκυψαν από δωρέες ή αγορές τα τελευταία χρόνια.

• Στο Αρχαιολογικό Μουσείο ανοίγει έκθεση για τα μεσογειακά παλίμψηστα.

• Στο Βυζαντινό εξετάζεται η ευρεία διάδοση του Αγίου Μάμαντος σε διαφορετικούς λαούς της Μεσογείου από τον 6ο αιώνα ώς τις μέρες μας.

• Στο Μακεδονικό Μουσείο διερευνάται «η Μεσόγειος ως χωροταξικό παράδειγμα διακίνησης ιδεών και λόγου».

• Τέλος, στο Τελλόγλειο θα φιλοξενηθεί έκθεση αφιερωμένη στη χαράκτρια Βάσω Κατράκη.

Με γερές πλάτες…

Βασικό ατού της Μπιενάλε Θεσσαλονίκης είναι η γερή οικονομική βάση στην οποία πατάει – και την οποία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί με ενέργειες που δημιουργούν ρίζες στον κοινωνικό, επιχειρηματικό και τουριστικό ιστό της πόλης. Ήδη από το 2010 οι Μπιενάλε του 2011, του 2013 και του 2015 εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013 του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και την Ελλάδα με προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ έκαστη. Ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε μία περίοδο με σοβαρές οικονομικές δυσπραγίες.

Agora στην Αθήνα

Σε πόρους μέσω ΕΣΠΑ βασίζεται και η 4η Μπιενάλε της Αθήνας, αλλά αυτοί οι πόροι είναι περίπου 500.000 όταν αφαιρεθεί ο ΦΠΑ και «δεν αρκούν», όπως μας λένε από τη διοργάνωση. Τρέχουν πάντα οι δωρεές των ιδιωτών, αναζητούνται χορηγοί, ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής πραγματοποιείται με βοήθεια ιδιωτών και εταιρειών (σε ό,τι αφορά υλικά π.χ.), ενώ σημαντική είναι η στήριξη από πρεσβείες και διάφορους οργανισμούς. Η 4η Μπιενάλε της Αθήνας με τίτλο «Agora» αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων τριών – το «Destroy Athens» ήταν το αδιέξοδο, το «Heaven» ο ιδεατός χώρος και το «Monodrome» ό,τι ακριβώς έλεγε ο τίτλος του, μονόδρομος – θέτοντας το ερώτημα «Και τώρα τι;» και τη βάση για το επόμενο βήμα.

Υπό διαμόρφωση και κατά τη διάρκειά της…

Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίζεται από μια πάλλουσα δημιουργικότητα που θα τη διατρέχει και καθ’ όλη τη διάρκειά της. Στο κτήριο της Εθνικής Τράπεζας στη Σοφοκλέους (που παλιά είχε λειτουργήσει και ως Χρηματιστήριο) μια ομάδα καλλιτεχνών, επιμελητών, θεωρητικών και επαγγελματιών θα αποτελέσει τη μαγιά για τις ζυμώσεις ενός συλλογικού πειράματος. Τίποτα δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμη, καθώς παραμένει ανοιχτό το open call σε καλλιτέχνες, με πάνω από 170 αιτήσεις μέχρι τώρα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 70 εικαστικοί, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, νέοι αλλά και ήδη γνωστά ονόματα, έχουν ήδη ξεχωρίσει, ωστόσο αναμένουν και τη συμμετοχή καλλιτεχνών εκτός εικαστικού χώρου, θέλοντας η Μπιενάλε να αποτελέσει ένα μοντέλο ανοιχτής, συλλογικής διαμόρφωσης. Άλλωστε ο χώρος διεξαγωγής της Μπιενάλε χαρακτηρίζεται ως πρώην χώρος επαναδιαπραγμάτευσης υλικών αγαθών και ως χώρος διαλόγου πάνω στην κοινωνία, τη δημοκρατία, την οικονομία, την τέχνη και τον πολιτισμό, με όχημα μια τέχνη που δεν έχει παρωπίδες και μιλά πια ανοιχτά και κυριολεκτικά.