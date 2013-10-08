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Οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν τον Τυνήσιο Μοενσαλέμ Χάλεντ, έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να είναι ο καπετάνιος του πλοίου το οποίο ναυάγησε, την περασμένη Παρασκευή, στα ανοικτά της Λαμπεντούζα

Οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν τον Τυνήσιο Μοενσαλέμ Χάλεντ, έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να είναι ο καπετάνιος του πλοίου το οποίο ναυάγησε, την περασμένη Παρασκευή, στα ανοικτά της Λαμπεντούζα, προκαλώντας τον θάνατο 231 προσφύγων από Ερυθραία και Σομαλία.

Ο απολογισμός αυτός των θυμάτων είναι ακόμη προσωρινός, καθώς συνεχίζουν να ανασύρονται σοροί από τη θάλασσα.

Ο Χάλεντ βρισκόταν στο κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών του νησιού και «υποδυόταν», σύμφωνα με τις αρχές, τον πρόσφυγα. Στον Τυνήσιο κυβερνήτη απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, της πρόκλησης ναυαγίου και της συνέργειας σε λαθρομετανάστευση.

Οι Ιταλοί αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν έναν επίσης Τυνήσιο βοηθό του, που φέρεται να έχει αναμιχθεί κι αυτός με τους υπόλοιπους πρόσφυγες στο εσωτερικό του κέντρου προσωρινής κράτησης.

Ο Τυνήσιος καπετάνιος, σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, ήταν μέλος μιας λιβυκής οργάνωσης που ενέχεται στην μεταφορά μεταναστών από τις ακτές της βορείου Αφρικής προς την Ιταλία.