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Ένα πλοίο που μετέφερε παράνομους μετανάστες αναποδογύρισε ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα, μεταξύ Σικελίας και Τυνησίας, και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρέθηκαν στη θάλασσα.

Στους 34 ανέρχονται οι νεκροί και στους 206 οι διασωθέντες από το νέο ναυάγιο που σημειώθηκε την Παρασκευή στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Μάλτας και Σικελίας, λίγες μόλις ημέρες μετά την τραγωδία στη Λαμπεντούζα. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι οι νεκροί ήταν 27.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν σκάφη του πολεμικού ναυτικού της Μάλτας και της Ιταλίας.

Από τους 206 διασωθέντες, οι 143 έχουν μεταφερθεί στη Βαλέτα. Στη Μάλτα έχουν μεταφερθεί και οι σοροί μιας γυναίκας, δύο παιδιών και ενός βρέφους.

Ορισμένοι από τους μετανάστες ήταν σε τόσο κακή κατάσταση που κρίθηκε ότι δεν θα άντεχαν το 10ωρο ταξίδι με πλοίο μέχρι τη Μάλτα και για αυτό μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στη Λαμπεντούζα.

Το ναυάγιο σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 60 ναυτικών μιλίων από τη Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με τις αρχές της Μάλτας το πλοιάριο ανετράπη όταν οι μετανάστες, στην προσπάθειά τους να τραβήξουν την προσοχή ενός στρατιωτικού αεροσκάφους που πετούσε από πάνω, κινήθηκαν όλοι τους προς τη μία πλευρά του.

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας Τζόζεφ Μούσκατ δήλωσε ότι η νέα ναυτική τραγωδία αποτελεί μια κλήση αφύπνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Μεσόγειος μετατρέπεται σε νεκροταφείο.

«Πόσοι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν ακόμη πριν αναληφθεί δράση; Η Μάλτα και η Ιταλία συνεργάζονται, αλλά αισθανόμαστε ότι μας έχουν εγκαταλείψει στην επιχείρηση αυτή. Το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό. Οι απελπισμένοι άνθρωποι αυτοί αναζητούν ένα μέλλον στην Ευρώπη και η Ευρώπη δεν μπορεί να υπεκφεύγει» σημείωσε.

Το νέο αυτό ναυάγιο σημειώνεται μόλις μία εβδομάδα μετά τη βύθιση ενός πλοίου που μετέφερε εκατοντάδες μετανάστες από την Ερυθραία και τη Σομαλία, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 300 άνθρωποι, στα ανοιχτά του νησιού αυτού.