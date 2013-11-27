The hunger games : Φωτιά

Το πρώτο «Hunger games» έσπασε τα ταμεία, σαγηνεύοντας ιδίως το εφηβικό κοινό με τρομερή μαζικότητα, και η επανάληψη της πετυχημένης συνταγής στο δεύτερο μέρος (που ούτως ή άλλως υπαγορεύεται από τα μπεστ-σέλερ της Σούζαν Κόλινς) μοιάζει μονόδρομος.



Σκηνοθεσία: Φράνσις Λόρενς

Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Λόρενς, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Τζος Χάτσερσον



Οι παίκτες του πρώτου θανατηφόρου παιχνιδιού, και κυρίως η χαρισματική Τζένιφερ Λόρενς, μπαίνουν σε μια ακόμα πιο αδυσώπητη μάχη, της οποίας οι κανόνες μπορούν να γίνουν πραγματικά κατανοητοί μόνο απ’ όσους θυμούνται καλά το πρώτο μέρος της τριλογίας. Ναι, πρόκειται για τριλογία, αλλά ήδη το μόνο που αυξάνεται προοδευτικά είναι η ένταση των εφέ και της βίας.