search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:38
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2014 15:05

Σοβαρός τραυματισμός του Παλαιστίνιου πρέσβη στην Πράγα από έκρηξη στο σπίτι του

01.01.2014 15:05
Πάνω από το 90% των Τσέχων φοβούνται για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα - Media

Έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα του πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Πράγα, Τζαμέλ αλ Τζαμάλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 56χρονος διπλωμάτης.

Έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα του πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Πράγα, Τζαμέλ αλ Τζαμάλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 56χρονος διπλωμάτης.
 
Ο πρέσβης μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε στη δημόσια ραδιοφωνία της Τσεχίας ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πρεσβείας, Ναμπίλ ελ Φαλέχ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως βρίσκεται σε τεχνητό κώμα.
 
Την ώρα της έκρηξης, ο πρέσβης βρισκόταν στο διαμέρισμα με την οικογένειά του. Μία 52χρονη γυναίκα, πιθανώς η σύζυγός του, μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί σοκ.
 
Προς το παρόν η αιτία της έκρηξης δεν έχει διευκρινιστεί.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tai-chi
ΥΓΕΙΑ

Η 800ων ετών άσκηση που ρίχνει την πίεση (Videos)

velopoulos_2404_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέλεια: Πέρασε κατά πλειοψηφία η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου – Η αλλαγή στάσης της Ελληνικής Λύσης

predator_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωομάδα ΠΑΣΟΚ: Ζητά έρευνα για παγίδευση ευρωπαίων πολιτικών με το Predator

rolling-stones_1305_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Rolling Stones: Νέο άλμπουμ μέσα στο καλοκαίρι! (audios/videos)

tsaligopoulou-zina-new
LIFESTYLE

Πέγκυ Ζήνα για Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Είχε βγει ο πατέρας της και με έβριζε – Είχα θιχτεί και γι’ αυτό απάντησα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:37
tai-chi
ΥΓΕΙΑ

Η 800ων ετών άσκηση που ρίχνει την πίεση (Videos)

velopoulos_2404_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολομέλεια: Πέρασε κατά πλειοψηφία η άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου – Η αλλαγή στάσης της Ελληνικής Λύσης

predator_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωομάδα ΠΑΣΟΚ: Ζητά έρευνα για παγίδευση ευρωπαίων πολιτικών με το Predator

1 / 3