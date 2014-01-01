Σοβαρός τραυματισμός του Παλαιστίνιου πρέσβη στην Πράγα από έκρηξη στο σπίτι του

Έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα του πρέσβη της Παλαιστινιακής Αρχής στην Πράγα, Τζαμέλ αλ Τζαμάλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 56χρονος διπλωμάτης.
Ο πρέσβης μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο, όπως δήλωσε στη δημόσια ραδιοφωνία της Τσεχίας ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής πρεσβείας, Ναμπίλ ελ Φαλέχ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως βρίσκεται σε τεχνητό κώμα.
Την ώρα της έκρηξης, ο πρέσβης βρισκόταν στο διαμέρισμα με την οικογένειά του. Μία 52χρονη γυναίκα, πιθανώς η σύζυγός του, μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί σοκ.
Προς το παρόν η αιτία της έκρηξης δεν έχει διευκρινιστεί.
