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04.01.2014 16:21

Ο πάπας, τα παιδιά των ομοφυλόφιλων και το εμβόλιο κατά της πίστης

04.01.2014 16:21
Ο πάπας, τα παιδιά των ομοφυλόφιλων και το εμβόλιο κατά της πίστης - Media

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Στα παιδιά των ομοφυλόφιλων και χωρισμένων ζευγαριών και στις νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Καθολική Εκκλησία αναφέρθηκε ο πάπας Φραγκίσκος σε ομιλία του προς του ιθύνοντες καθολικών ταγμάτων. 

Στα παιδιά των ομοφυλόφιλων και χωρισμένων ζευγαριών και στις νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Καθολική Εκκλησία αναφέρθηκε ο πάπας Φραγκίσκος σε ομιλία του προς του ιθύνοντες καθολικών ταγμάτων. 

«Στα παιδιά των ομοφυλόφιλων και χωρισμένων ζευγαριών δεν πρέπει να κάνουμε εμβόλιο κατά της πίστης με την αρνητική στάση μας», τόνισε ο πάπας Φραγκίσκος. «Τα νέα αυτά φαινόμενα θέτουν σήμερα νέες προκλήσεις που η Εκκλησία κάποιες φορές δυσκολεύεται ακόμη και να κατανοήσει» ανέφερε. 

«Όσοι παρέχουν παιδεία πρέπει να σταθούν στο ύψος των ανθρώπων που εκπαιδεύουν, πρέπει να προβληματισθούν και να θέσουν στον εαυτό τους το ερώτημα σχετικά με το πώς να κηρύξουν τον λόγο του Ιησού Χριστού σε μια γενιά που αλλάζει. Οι κληρικοί πρέπει να είναι ευγενείς και όχι στυφοί σαν το ξύδι», πρόσθεσε ο πάπας.

Η νέα παρέμβαση του πάπα, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, εντάσσεται στη συνέχεια του «ανοίγματος» σε ό,τι αφορά την επαφή με τους πιστούς και την μετάδοση της πίστης.

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