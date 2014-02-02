Αυτοί είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής στο Μουντομπάσκετ

Η FIBA προχώρησε στο διαχωρισμό των 24 ομάδων που συμμετέχουν στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε έξι γκρουπ δυναμικότητας με βάση το υψηλότερο ranking στην παγκόσμια κατάταξη και γεωγραφικά κριτήρια.

Μια… μίξη αυτών των δύο έφερε την Ελλάδα στο έκτο γκρουπ μαζί με Αυστραλία, Γαλλία και Τουρκία, τις οποίες θα αποφύγει στην φάση των ομίλων, ενώ στο δρόμο της θα βρει έναν αντίπαλο από καθένα από τα υπόλοιπα πέντε γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ βρίσκονται οι ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας:

Γκρουπ 1: Αργεντινή, Λιθουανία, Ισπανία, ΗΠΑ.

Γκρουπ 2: Αγκόλα, Αίγυπτος, Σενεγάλη, Φινλανδία.

Γκρουπ 3: Ιράν, Κορέα, Φιλιππίνες, Νέα Ζηλανδία.

Γκρουπ 4: Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Ουκρανία.

Γκρουπ 5: Βραζιλία, Δομινικανή Δημοκρατία, Μεξικό, Πουέρτο Ρίκο.

Γκρουπ 6: Αυστραλία, Γαλλία, Ελλάδα, Τουρκία.

Υπενθυμίζεται πως στην κλήρωση της Δευτέρας (20:00) στη Βαρκελώνη θα σχηματιστούν τέσσερα γκρουπ των έξι ομάδων και οι τέσσερις πρώτες ομάδες προκρίνονται στη φάση των «16» όπου αρχίζουν αμέσως τα νοκ άουτ παιχνίδια. Οι αγώνες της πρώτης φάσης θα γίνουν σε Μπιλμπάο, Γρανάδα, Γκραν Κανάρια και Σεβίλλη, ενώ της τελικής φάσης σε Βαρκελώνη και Μαδρίτη.