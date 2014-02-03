ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 00:26
03.02.2014 18:56

Κλήρωση – λουκούμι για την Εθνική στο Μουντομπάσκετ

Την ευκαιρία για μία εξαιρετική πορεία θα έχει η Εθνική μας ομάδα στο προσεχές Μουντομπάσκετ της Ισπανίας. Η κληρωτίδα ήταν εξαιρετικά καλή με τη «γαλανόλευκη» η οποία απέφυγε τα «θηρία».

Την ευκαιρία για μία εξαιρετική πορεία θα έχει η Εθνική μας ομάδα στο προσεχές Μουντομπάσκετ της Ισπανίας. Η κληρωτίδα ήταν εξαιρετικά καλή με τη «γαλανόλευκη» η οποία απέφυγε τα «θηρία».
 
Η κλήρωση στη Βαρκελώνη έφερε την Ελλάδα στον 2ο όμιλο παρέα με Αργεντινή, Σενεγάλη, Κροατία, Φιλιππίνες και Πουέρτο Ρίκο.
Από κάθε όμιλο προκρίνονται στους «16» τέσσερις ομάδες οπότε η παρουσία της εθνικής μας στην επόμενη φάση θεωρείται δεδομένη. Αυτό που μένει είναι να δούμε ποια θέση θα πάρει ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στα «χιαστί» παιχνίδια.
 
Αναλυτικά οι όμιλοι:
1ος Όμιλος (Γρανάδα): Ισπανία, Αίγυπτος, Ιράν, Σερβία, Βραζιλία, Γαλλία. 
2ος Όμιλος (Σεβίλλη): Αργεντινή, Σενεγάλη, Φιλιππίνες, Κροατία, Πουέρτο Ρίκο, Ελλάδα. 
3ος Όμιλος (Μπιλμπάο): ΗΠΑ, Φινλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Τουρκία. 
4ος Όμιλος (Γκραν Κανάρια): Λιθουανία, Ανγκόλα, Κορέα, Σλοβενία, Μεξικό, Αυστραλία. 
 

