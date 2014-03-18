Σταματήστε την πρόωρη εμμηνόπαυση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με πλήρη επιτυχία και την κατάλληλη ορμονική θεραπεία, αντιμετωπίζεται πλέον η πρόωρη εμμηνόπαυση, που πλήττει κάθε χρόνο εκατομμύρια νέες γυναίκες (30 με 40 χρόνων) σε ολόκληρο τον κόσμο!
Η εξέλιξη της επιστήμης απαντά πλέον με πλήρη επιτυχία σε αυτή την πάθηση, η οποία στερεί από νέες γυναίκες την προστατευτική ασπίδα των οιστρογόνων. Η αντιμετώπιση της πρόωρης εμμηνόπαυσης αποτρέπει τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών (οστεοπόρωση και καρδιαγγειακά νοσήματα).
