Σταματήστε την πρόωρη εμμηνόπαυση

Με πλήρη επιτυχία και την κατάλληλη ορμονική θεραπεία, αντιμετωπίζεται πλέον η πρόωρη εμμηνόπαυση, που πλήττει κάθε χρόνο εκατομμύρια νέες γυναίκες (30 με 40 χρόνων) σε ολόκληρο τον κόσμο!

Η εξέλιξη της επιστήμης απαντά πλέον με πλήρη επιτυχία σε αυτή την πάθηση, η οποία στερεί από νέες γυναίκες την προστατευτική ασπίδα των οιστρογόνων. Η αντιμετώπιση της πρόωρης εμμηνόπαυσης αποτρέπει τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών (οστεοπόρωση και καρδιαγγειακά νοσήματα).



