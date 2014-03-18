search
ΠΕΜΠΤΗ 27.11.2025 21:03
18.03.2014 10:13

Σταματήστε την πρόωρη εμμηνόπαυση

Με πλήρη επιτυχία και την κατάλληλη ορμονική θεραπεία, αντιμετωπίζεται πλέον η πρόωρη εμμηνόπαυση, που πλήττει κάθε χρόνο εκατομμύρια νέες γυναίκες (30 με 40 χρόνων) σε ολόκληρο τον κόσμο!

Η εξέλιξη της επιστήμης απαντά πλέον με πλήρη επιτυχία σε αυτή την πάθηση, η οποία στερεί από νέες γυναίκες την προστατευτική ασπίδα των οιστρογόνων. Η αντιμετώπιση της πρόωρης εμμηνόπαυσης αποτρέπει τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών (οστεοπόρωση και καρδιαγγειακά νοσήματα).
 
Όλα τα συμπτώματα, οι αιτίες και η θεραπεία της πρόωρης εμμηνόπαυσης στο invitromagazine.gr

