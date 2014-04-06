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Χιλιάδες πρόσφυγες από την Αφρική έχασαν τα τελευταία χρόνια τη ζωή τους μπροστά στις ακτές της Λαμπεντούζα, στην προσπάθειά τους να έρθουν στην Ευρώπη. Πόσοι όμως ακριβώς;

Χιλιάδες πρόσφυγες από την Αφρική έχασαν τα τελευταία χρόνια τη ζωή τους μπροστά στις ακτές της Λαμπεντούζα, στην προσπάθειά τους να έρθουν στην Ευρώπη. Πόσοι όμως ακριβώς;

Γεγονός είναι ότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν πληροφορίες που να μπορούν να δώσουν μια αξιόπιστη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Γι΄ αυτό το λόγο μια ομάδα δημοσιογράφων από διάφορες χώρες της Ευρώπης αποφάσισαν να συνεργαστούν προκειμένου να συγκεντρώσουν και να συγκρίνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Οι πληροφορίες για τα λεγόμενα migrant files προέρχονται κυρίως από το United, ένα δίκτυο 560 μη κυβερνητικών οργανώσεων από όλο τον κόσμο. Όπως εξηγεί ο γάλλος δημοσιογράφος Νίκολας Κέιζερ-Μπριλ: «Στην αρχή νομίζαμε ότι επρόκειτο απλά να ελέγξουμε τα διαθέσιμα στοιχεία. Εντούτοις αποκαλύφθηκε ότι πολλές περιπτώσεις ήταν καταγεγραμμένες σε μια έκθεση, σε άλλες όμως όχι. Και έτσι διαπιστώσαμε ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι κατά πολύ υψηλότερος».

Από τις αρχές του 2000 έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται περισσότεροι από 23.000 πρόσφυγες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των δημοσιογράφων. Πρόκειται για 5.000 περισσότερους από τις έως τώρα εκτιμήσεις.

Γνωστά τα στοιχεία απαντά η Κομισιόν

Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι καινούριοι, ήταν η απάντηση της Κομισιόν, διά στόματος του εκπροσώπου της επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Μισέλ Τσερκόνε: «Για να είμαι ειλικρινής δεν βλέπω κάποια αντίφαση. Συμφωνούν με τις δικές μας εκτιμήσεις. Πάντα λέγαμε ότι μεταξύ 2000 και σήμερα έχασαν τη ζωή τους περίπου 20.000 πρόσφυγες στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν την Ευρώπη».

Ο γάλλος δημοσιογράφος όμως βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. «Μιλήσαμε με μια σειρά επίσημων φορέων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο και είμαστε βέβαιοι ότι κανείς δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το πόσοι μετανάστες πεθαίνουν στο δρόμο προς την Ευρώπη».

Απαιτείται αναπροσαρμογή της πολιτικής

Ο ίδιος επισημαίνει μάλιστα ότι πιθανότατα ο πραγματικός αριθμός να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος καθώς δεν έχουν καταγραφεί όλα τα περιστατικά. «Γνωρίζουμε», όπως λέει, «ότι τα στοιχεία μας δεν είναι ακριβή. Εντούτοις είναι η καλύτερη έρευνα που υπάρχει σήμερα».

Από την πλευρά της η Κομισιόν τονίζει ότι αν και τα στοιχεία αυτά δεν προσθέτουν κάτι εντελώς καινούριο, επιβεβαιώνουν ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνουν περισσότερα στο συγκεκριμένο πεδίο: «Η Κομισιόν έχει ζητήσει εδώ και καιρό από τις χώρες μέλη να αλλάξουν συγκεκριμένα πράγματα. Αφενός να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για περισσότερους νόμιμους μετανάστες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην αναγκάζονται να αφήνουν τη ζωή τους στα χέρια δουλεμπόρων οι οποίοι διοργανώνουν αυτά τα ταξίδια θανάτου. Αφετέρου συνεργαζόμαστε πιο στενά με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών προκειμένου να καταπολεμήσουμε αυτά τα δίκτυα δουλεμπόρων και εγκληματιών».

Πηγή: Deutsche Welle