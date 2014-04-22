Η αδυναμία του Κιμ Γιονγκ Ουν στο… έμενταλ

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Μαθήματα παρασκευής τυριού πρόκειται να πάρουν στη Γαλλία οι αρμόδιοι για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Βορείου Κορέας, καθώς όπως τουλάχιστον γράφει γαλλική ιστοσελίδα ο Κιμ Γιονγκ-ουν αγαπά ιδιαίτερα το τυρί έμενταλ.
Μαθήματα παρασκευής τυριού πρόκειται να πάρουν στη Γαλλία οι αρμόδιοι για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Βορείου Κορέας, καθώς όπως τουλάχιστον γράφει γαλλική ιστοσελίδα ο Κιμ Γιονγκ-ουν αγαπά ιδιαίτερα το τυρί έμενταλ.
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα LaLettreA.fr, η «διπλωματία του τυριού» οφείλεται στο γεγονός ότι ο ηγέτης της Βορείου Κορέας αγαπά τη συγκεκριμένη ποικιλία.
Οι βορειοκορεάτες θα περάσουν αρκετούς μήνες στη Γαλλία, προκειμένου να μάθουν τα μυστικά που κάνουν αυτό το τυρί τόσο ξεχωριστό.
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