Η αδυναμία του Κιμ Γιονγκ Ουν στο… έμενταλ

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Μαθήματα παρασκευής τυριού πρόκειται να πάρουν στη Γαλλία οι αρμόδιοι για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Βορείου Κορέας, καθώς όπως τουλάχιστον γράφει γαλλική ιστοσελίδα ο Κιμ Γιονγκ-ουν αγαπά ιδιαίτερα το τυρί έμενταλ.

Μαθήματα παρασκευής τυριού πρόκειται να πάρουν στη Γαλλία οι αρμόδιοι για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Βορείου Κορέας, καθώς όπως τουλάχιστον γράφει γαλλική ιστοσελίδα ο Κιμ Γιονγκ-ουν αγαπά ιδιαίτερα το τυρί έμενταλ.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα LaLettreA.fr, η «διπλωματία του τυριού» οφείλεται στο γεγονός ότι ο ηγέτης της Βορείου Κορέας αγαπά τη συγκεκριμένη ποικιλία.

Οι βορειοκορεάτες θα περάσουν αρκετούς μήνες στη Γαλλία, προκειμένου να μάθουν τα μυστικά που κάνουν αυτό το τυρί τόσο ξεχωριστό.