Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω… πουλιών στον κινητήρα

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος που μετέφερε τουρίστες από τα Χανιά στην Πολωνία, καθώς διαπιστώθηκε ότι στον κινητήρα του είχαν μπει πουλιά.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε κανονικά το πρωί από το αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» ωστόσο, λίγο μετά την απογείωσή του , διαπιστώθηκε πως μπήκαν πουλιά στον κινητήρα του, χωρίς ωστόσο να δημιουργείται πρόβλημα στην πτητική του ικανότητα.

Οι πιλότοι ενημέρωσαν άμεσα τον πύργο ελέγχου και έλαβαν τις οδηγίες που προβλέπουν οι κανονισμοί.

Παρέμειναν στον αέρα για λίγο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταναλωθούν καύσιμα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο όπου έγινε ο απαραίτητος έλεγχος, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται αλλαγή σε κομμάτι του κινητήρα.

Οι 179 επιβάτες και τα 11 βρέφη κάτω των δύο ετών που επέβαιναν στην πτήση μετέβησαν σε ξενοδοχείο των Χανίων όπου και θα παραμείνουν, μέχρι το βράδυ καθώς όπως αποφασίστηκε η εταιρεία θα φέρει νέο αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες από τα Χανιά στην Πολωνία.