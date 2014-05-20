Το ΤΑΙΠΕΔ παραδέχεται ότι πουλά τις ομορφότερες παραλίες

Μετά από τις «θυελλώδεις» αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση τις προωθούμενης πώλησης των αιγιαλών Σίμος και Σαρακίνικο στην Ελαφόνησο μαζί με άλλους 11, το ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε ανακοίνωση προσπαθώντας να μετριάσει τις εντυπώσεις, παραδεχόμενο ωστόσο τις πωλήσεις.



Μετά από τις «θυελλώδεις» αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση τις προωθούμενης πώλησης των αιγιαλών Σίμος και Σαρακίνικο στην Ελαφόνησο μαζί με άλλους 11, το ΤΑΙΠΕΔ εξέδωσε ανακοίνωση προσπαθώντας να μετριάσει τις εντυπώσεις, παραδεχόμενο ωστόσο τις πωλήσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν, το ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει ότι λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και για το λόγο βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του, εδώ και δέκα μήνες, ο συγκεκριμένος κατάλογος, ώστε να γνωστοποιείται τι ανήκει στο Δημόσιο και πως πρόκειται να αξιοποιηθεί στο μέλλον.

Στην ίδια ανακοίνωση και επικαλούμενο το νόμο, το Ταμείο υποστηρίζει ότι, σε οποιαδήποτε περίπτωση αξιοποίησης, η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες είναι ελεύθερη και εξασφαλισμένη.



Τέλος το ΤΑΙΠΕΔ κάνει λόγο για ανύπαρκτο θέμα που αποπροσανατολίζει το δημόσιο διάλογο και δημιουργεί εντυπώσεις.

«Η συζήτηση για ανύπαρκτα θέματα, αποπροσανατολίζει το δημόσιο διάλογο και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις για το ρόλο και τις αρχές λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ» καταλήγει η ανακοίνωση.