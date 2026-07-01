Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 2 Ιουλίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Τα ποντάρει όλα στην οικονομία» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το προεκλογικό κλίμα, παρότι ο Μητσοτάκης αποκλείει κάλπες το φθινόπωρο, ενώ θεωρεί την οικονομία ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στη μεταξύ τους σύγκριση, αλλά και για τα μέτρα για την ακρίβεια που δεν πείθουν και το πολιτικό βάρος που μετατίθεται στη ΔΕΘ, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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