Με πτώση με αλεξίπτωτο θα γιορτάσει ο Τζορτζ Μπους τα 90 του χρόνια

Με πτώση με… αλεξίπτωτο σχεδιάζει να γιορτάσει τα 90α γενέθλια ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους!

Η ελεύθερη πτώση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην πολιτεία Μέιν, ενώ θα συνοδεύσει στο άλμα και μια ομάδα βετεράνων του αμερικανικού στρατού.



Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπους ο πρεσβύτερος επιλέγει αυτόν τον τρόπο να γιορτάσει τα γενεθλιά του…Είχε ξαναπηδήξει με αλεξίπτωτο στα 75 του, πράγμα που επανέλαβε και όταν έκλεισε τα 80 και κατόπιν, στα 85.



«Μπορεί να έχει χάσει την κινητικότητά του, όχι όμως και το κουράγιο του. Πάντα του άρεσε η ταχύτητα. Λατρεύει την αδρεναλίνη», σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του πρώην προέδρου, Τζιμ Μαγκράθ.