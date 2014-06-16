Πόσο κοστίζει το πιο ακριβό τυρί του κόσμου;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Παρασκευάζεται από γάλα γαϊδούρας στη Σερβία, φέρει την ονομασία pule donkey cheese και είναι το ακριβότερο τυρί στον κόσμο.
Παρασκευάζεται από γάλα γαϊδούρας στη Σερβία, φέρει την ονομασία pule donkey cheese και είναι το ακριβότερο τυρί στον κόσμο.
Η τιμή του κυμαίνεται από 1000 – 3000 ευρώ καθώς για την παραγωγή του αρμέγονται μόλις 100 γαϊδούρια, ενώ για να γίνει ένα κιλό τυρί απαιτούνται 25 λίτρα γάλακτος.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.