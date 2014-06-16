Πόσο κοστίζει το πιο ακριβό τυρί του κόσμου;

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Παρασκευάζεται από γάλα γαϊδούρας στη Σερβία, φέρει την ονομασία pule donkey cheese και είναι το ακριβότερο τυρί στον κόσμο.

Παρασκευάζεται από γάλα γαϊδούρας στη Σερβία, φέρει την ονομασία pule donkey cheese και είναι το ακριβότερο τυρί στον κόσμο.

Η τιμή του κυμαίνεται από 1000 – 3000 ευρώ καθώς για την παραγωγή του αρμέγονται μόλις 100 γαϊδούρια, ενώ για να γίνει ένα κιλό τυρί απαιτούνται 25 λίτρα γάλακτος.

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Το pule παράγεται σε φάρμες που βρίσκονται την πόλη Zasavica της Σερβίας έχει ξινή γεύση, είναι πλούσιο σε λιπαρά και όπως είναι φυσιολογικό διατίθεται κυρίως σε εστιατόρια πολυτελείας ανά τον κόσμο.