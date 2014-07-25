Η Χεζμπολά «αναλύει» τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και ετοιμάζεται

«Σημειώσεις» από τη νέα σφαγή στη Γάζα κρατάει η Χεζμπολά.

«Σημειώσεις» από τη νέα σφαγή στη Γάζα κρατάει η Χεζμπολά. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ενόσω το Ισραήλ έχει στρέψει τα πυρά του, για ακόμη μια φορά, στην απομονωμένη Λωρίδα και τους εγκλωβισμένους Παλαιστινίους της Γάζας… η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου παρακολουθεί προσεκτικά τις επιδόσεις – και τις όποιες νέες τακτικές – του Τελ Αβίβ.

Μετά τον πόλεμο του 2006, στον οποίο η Χεζμπολά κατάφερε να αποσπάσει μια «συμβολική νίκη» εναντίον του Ισραήλ, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποκομίσουν «μαθήματα» τόσο από τη μάχη όσο και από τις μετέπειτα εξελίξεις στο στρατόπεδο του αντιπάλου προκειμένου να είναι «έτοιμες» για έναν ενδεχόμενο δεύτερο γύρο. Το Ισραήλ, από τη μία, χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια τη Γάζα και τη Χαμάς ως «πεδίο πειραματισμού» για τα όποια νέα συστήματα άμυνας και επίθεσης του στρατού του.

Η Χεζμπολά, από την άλλη, προσπαθεί να διαβάσει τις νέες τακτικές πολέμου που ακολουθεί το Ισραήλ παρακολουθώντας, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο εξαπολύει τις επιθέσεις του κατά της Χαμάς… και αυτό το οποίο μοιάζει να έχει παγιωθεί ως σημαντικότερη «αλλαγή» στις μεθόδους του Τελ Αβίβ είναι η ταχύτητα με την οποία περνάει από τους εναέριους βομβαρδισμούς σε χερσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό συμβαίνει επειδή το Ισραήλ, μετά την εμπειρία του με τη Χεζμπολά, θεωρεί πλέον αυτονόητο ότι οι βαρβαρισμοί από αέρα – σε συνδυασμό με τις αποδεδειγμένα αναποτελεσματικές μυστικές του υπηρεσίες – δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για να εξουδετερώσουν τον «εχθρό».

Νέα σύγκρουση

Οι δραματικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή φαίνεται πως έχουν επισπεύσει τις προετοιμασίες για μια ενδεχόμενη νέα σύγκρουση ανάμεσα σε Χεζμπολά και Ισραήλ. Ήδη, η Χεζμπολά έχει καλέσει πίσω από τη Συρία τους βετεράνους της (αν και έχει υποστεί σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό) και επιλέγει να στέλνει στο μέτωπο τα «νεούδια». Την ίδια ώρα, η επιτροπή Βίνογκραντ που συστάθηκε στο Ισραήλ για να εξετάσει τα όσα συνέβησαν στον πόλεμο με τον Λίβανο προειδοποιεί ότι το οπλοστάσιο της Χεζμπολά έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια επικρίνοντας την… αναποφασιστικότητα που έχει δείξει το Ισραήλ έναντι της οργάνωσης. Όπως και να έχει πάντως… φαίνεται πως και οι δύο πλευρές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως όσους πυραύλους και να αποκτήσει η Χεζμπολά, όσο εξελιγμένο αντι-πυραυλικό σύστημα και να αποκτήσει το Ισραήλ, μια οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση ανάμεσά τους θα κριθεί στο έδαφος…