Πριν γίνουν, «οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ ανακοινώνονται στο Διαύγεια»

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Με δημόσια προειδοποίηση γίνονται οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και της Υπηρεσίας Ελέγχων του ΙΚΑ.



Αναδημοσίευση από: capital.gr



Με δημόσια προειδοποίηση γίνονται οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και της Υπηρεσίας Ελέγχων του ΙΚΑ.



Αυτό δήλωσε πριν λίγο σε στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84. ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ, κ. Κώστας Πανταζής.

Αναφερόμενος, στις 4.861 προσλήψεις που έγιναν σε 25 περιοχές που πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι του ου ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ, κ. Πανταζής δήλωσε πως “οι έλεγχοι που γίνονται με εντολή δική μου ανακοινώνονται στο Διαύγεια” (σ.σ. ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία αναρτώνται όλες οι κυβερνητικές αποφάσεις, η υλοποίηση των οποίων απαιτείται χρήση δημοσίου χρήματος), πριν πραγματοποιηθούν.



Στο “Διαύγεια” δημοσιεύονται μόνο οι έλεγχοι που γίνονται “εκτός τοπικής αρμοδιότητας” των αρμοδίων υπηρεσιών, σημείωσε ο ίδιος και για τους οποίους απαιτείται ειδική δημόσια δαπάνη. Και γι΄ αυτό “εκεί”, δηλαδή στις περιοχές που γίνονται έλεγχοι, “εμφανίζεται κατακόρυφη αύξηση των προσλήψεων”, σύμφωνα με τον ίδιο.



Ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ αναγνώρισε πως αυτό αποτελεί “αδυναμία του συστήματος”, η οποία “έχει τεθεί στο Υπουργείο Εργασίας”.



Ωστόσο, ο κ. Πανταζής σημείωσε πως “κρατάμε το καλό απ΄αυτό”, δηλαδή ότι “υπάρχει κατακόρυφη άνοδος των προσλήψεων” και “έστω και… τρομοκρατικά υπάρχει μία συμμόρφωση”. Ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ επισήμανε πως “δεν υπάρχει τρόπος να υποβληθούν πρόστιμα” σε όσους που προφανώς προσλαμβάνουν υπό το φόβο των ελέγχων.



Ο κ. Πανταζής δήλωσε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 700 επιθεωρητές εργασίας σε όλη τη χώρα και πως θα γίνουν 120 νέες προσλήψεις το επόμενο διάστημα.