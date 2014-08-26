Θρίαμβος στα βραβεία Emmy για το «Breaking Bad»

Το «Breaking Bad» και οι συντελεστές του θριάμβευσαν στην 66η τελετή απονομής των Emmy, που αφιερώθηκε στη μνήμη του Ρόμπιν Ουίλιαμς. Κερδισμένα, επίσης, τα «Sherlock» και «Modern Family».
Το «Breaking Bad» και οι συντελεστές του θριάμβευσαν στην 66η τελετή απονομής των Emmy, που αφιερώθηκε στη μνήμη του Ρόμπιν Ουίλιαμς. Κερδισμένα, επίσης, τα «Sherlock» και «Modern Family».
Σε θρίαμβο του Breaking Bad εξελίχθηκε η 66η τελετή απονομής των Emmy. Η σειρά που καθήλωσε το κοινό για πέντε σεζόν αναδείχθηκε κορυφαία στο είδος της, ενώ βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου πήρε ο πρωταγωνιστής Μπράιαν Κράνστον για τέταρτη φορά κερδίζοντας τον Μάθιου ΜακΚόναχι, τον Γούντι Χάρελσον (True Detective), τον Κέβιν Σπέισι (House of Cards) και τον Τζεφ Ντάνιελς (Newsroom).
Επίσης βραβεύτηκαν για τους δεύτερους ρόλους τους στο Breaking Bad ο Άαρον Πολ και η Άννα Γκαν. Το δίδυμο του Sherlock, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Μάρτιν Φρίμαν, κέρδισαν τα βραβεία πρώτου και δεύτερου ρόλου σε μίνι σειρές ή τηλεταινίες.
Καλύτερη κωμική σειρά αναδείχθηκε το Modern Family με τον Τάι Μπαρέλ να είναι ο νικητής του βραβείου για τον δεύτερο ρόλο, ενώ για πρωταγωνιστικό ρόλο βραβεύτηκε ξανά ο Τζιμ Πάρσονς του Big Bang Theory.
