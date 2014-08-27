Για το hangover φταίνε…οι γονείς μας!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αυστραλοί επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το hangover (οι συνέπειες της επόμενης μέρας μετά από υπερκατανάλωση αλκοόλ) είναι θέμα …γονιδιακό!
Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές μελέτησαν δίδυμα αδέλφια και διαπίστωσαν ότι τα γονίδια είναι αυτά που προκαθορίζουν γιατί ένα άτομο βιώνει ένα δυσκολο hangover, ενώ ένα άλλο – πίνοντας την ίδια ποσότητα αλκοόλ – ξυπνάει και αισθάνεται απολύτως καλά…
