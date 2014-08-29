search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:15
29.08.2014 09:00

Παραλίγο τραγωδία στα Τρίκαλα: F-16 «διασταυρώθηκε» με αλεξίπτωτο

Μια… αναπάντεχη συνάντηση είχε στους αιθέρες ο πιλότος ενός μαχητικού F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που πετούσε στα Τρίκαλα το πρωί της Πέμπτης. 

Μια… αναπάντεχη συνάντηση είχε στους αιθέρες ο πιλότος ενός μαχητικού F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας που πετούσε στα Τρίκαλα το πρωί της Πέμπτης. Ξαφνικά μπροστά του και σε σημείο που δεν επιτρέπεται, είδε έναν αλεξιπτωτιστή που έκανε αμέριμνος «παραπέντε». Ευτυχώς αντέδρασε άμεσα και το συμβάν έληξε χωρίς τραυματισμό.
 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αερολέσχης Πύλης Τρικάλων «μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Διευθυντή ΔΑΠΕ του ΑΤΑ με τον Πρόεδρο της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ, μας έγινε γνωστό ότι σήμερα (28/8) το μεσημέρι, μαχητικό αεροσκάφος F-16 διασταυρώθηκε με αλεξίπτωτο πλαγιάς (parapente) στην περιοχή βορειοδυτικά του χωριού Πορτή Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας και συγκεκριμένα άνωθεν του οικισμού Αγ. Δημητρίου του  ΔΔ Ροπωτού Δήμου Πύλης. Ο κ. Πρόεδρος αφού ενημέρωσε/διαβεβαίωσε το Δντη ΔΑΠΕ ότι κανένα μέλος της ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΠΥΛΗΣ δεν πετούσε στην περιοχή, εξέφρασε με τη σειρά του την αγωνία του ιδίου και των μελών για τις ανεξέλεγκτες πτήσεις που κατά καιρούς πραγματοποιούν στην περιοχή μερίδα Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών αιωροπτεριστών απογειούμενων από την Πορτή ή τον Ελληνόπυργο Καρδίτσας.  Του συμβάντος έχει ενημερωθεί και το Α.Τ. Μουζακίου το οποίο αναζητά την  ταυτότητα των "αεραθλητών".
 
Η ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΛΗΣ έχει κατά καιρούς αναφερθεί στο θέμα των ανεξέλεγκτων πτήσεων αιωροπτεριστών στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος και με πρωτοβουλία της είχε τοποθετήσει στην "Απογείωση Αιωροπτερισμού Πορτής", πινακίδα με σχετικές οδηγίες και τηλέφωνα επικοινωνίας προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας περιοχής  για την πτητική δραστηριότητα των αεραθλητών. Δυστυχώς η συγκεκριμένη πινακίδα σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαφανίσθηκε.
 
Ευχόμαστε οι "ανένταχτοι" αιωροπτεριστές-παραπεντίστες έστω την ύστατη στιγμή να κατανοήσουν τη σοβαρότητα του θέματος προκειμένου να μη θρηνήσουμε θύματα ….»
 
Πηγή: trikalavoice.gr

