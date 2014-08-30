search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 00:43
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.08.2014 06:21

Τζάμπολ στις 21.00 για την Εθνική στο Μουντομπάσκετ

30.08.2014 06:21
Τζάμπολ στις 21.00 για την Εθνική στο Μουντομπάσκετ - Media

Στη μάχη του Μουντομπάσκετ της Ισπανίας μπαίνει από σήμερα το βράδυ η εθνική μας ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τη Σενεγάλη (21:00, ΑΝΤ1).

Στη μάχη του Μουντομπάσκετ της Ισπανίας μπαίνει από σήμερα το βράδυ η εθνική μας ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τη Σενεγάλη (21:00, ΑΝΤ1).
 
Οι δυο ομάδες είχαν ξανασυναντηθεί μια φορά στο παρελθόν, στις 31 Ιουλίου 1998 στο Φάληρο όταν η εθνική ομάδα επικράτησε 68-57 των Αφρικανών.
 
Μεγάλο «αστέρι» της Σενεγάλης είναι ο νυν παίκτης του Ρεθύμνου, Μουχάμεντ Φαγέ. 
 
 Κατά την τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης» χθες το βράδυ στο «Παλάθιο Μουνιθιπάλ ντε Ντεπόρτεθ» έδωσαν το παρόν όλοι οι διεθνείς.
 
Ανάμεσά τους και ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 24ωρα από γαστρεντερίτιδα,  ξεπέρασε οριστικά το πρόβλημά του και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή.
 
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας (30/08):
Α' ΟΜΙΛΟΣ (Γρανάδα)
16:30 Αίγυπτος-Σερβία                                                  
19:00 Γαλλία-Βραζιλία                                                
23:00 Ιράν-Ισπανία

Β' ΟΜΙΛΟΣ (Σεβίλη)   
13:30 Κροατία-Φιλιππίνες
18:30 Πουέρτο Ρίκο-Αργεντινή
21:00 Ελλάδα-Σενεγάλη

Γ' ΟΜΙΛΟΣ (Μπιλμπάο)      
13:30 Ουκρανία-Δομινικανή Δημοκρατία
17:00 Νέα Ζηλανδία-Τουρκία                   
22:30 ΗΠΑ-Φινλανδία 

Δ' ΟΜΙΛΟΣ (Γκραν Κανάρια)
13:30 Ανγκόλα-Κορέα
17:30 Αυστραλία-Σλοβενία
20:00 Μεξικό-Λιθουανία
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 00:41
lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

standard-poors
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P Global Ratings: Σταθερό το BBB για την Ελλάδα – Στάση αναμονής λόγω διεθνούς αβεβαιότητας

google 66543- new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: Επένδυση 40 δισ. δολαρίων στην εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic

1 / 3