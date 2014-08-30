Τζάμπολ στις 21.00 για την Εθνική στο Μουντομπάσκετ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη μάχη του Μουντομπάσκετ της Ισπανίας μπαίνει από σήμερα το βράδυ η εθνική μας ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τη Σενεγάλη (21:00, ΑΝΤ1).
Οι δυο ομάδες είχαν ξανασυναντηθεί μια φορά στο παρελθόν, στις 31 Ιουλίου 1998 στο Φάληρο όταν η εθνική ομάδα επικράτησε 68-57 των Αφρικανών.
Μεγάλο «αστέρι» της Σενεγάλης είναι ο νυν παίκτης του Ρεθύμνου, Μουχάμεντ Φαγέ.
Κατά την τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης» χθες το βράδυ στο «Παλάθιο Μουνιθιπάλ ντε Ντεπόρτεθ» έδωσαν το παρόν όλοι οι διεθνείς.
Ανάμεσά τους και ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 24ωρα από γαστρεντερίτιδα, ξεπέρασε οριστικά το πρόβλημά του και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας (30/08):
Α' ΟΜΙΛΟΣ (Γρανάδα)
16:30 Αίγυπτος-Σερβία
19:00 Γαλλία-Βραζιλία
23:00 Ιράν-Ισπανία
Β' ΟΜΙΛΟΣ (Σεβίλη)
13:30 Κροατία-Φιλιππίνες
18:30 Πουέρτο Ρίκο-Αργεντινή
21:00 Ελλάδα-Σενεγάλη
Γ' ΟΜΙΛΟΣ (Μπιλμπάο)
13:30 Ουκρανία-Δομινικανή Δημοκρατία
17:00 Νέα Ζηλανδία-Τουρκία
22:30 ΗΠΑ-Φινλανδία
Δ' ΟΜΙΛΟΣ (Γκραν Κανάρια)
13:30 Ανγκόλα-Κορέα
17:30 Αυστραλία-Σλοβενία
20:00 Μεξικό-Λιθουανία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.