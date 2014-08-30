Τζάμπολ στις 21.00 για την Εθνική στο Μουντομπάσκετ

Στη μάχη του Μουντομπάσκετ της Ισπανίας μπαίνει από σήμερα το βράδυ η εθνική μας ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα τη Σενεγάλη (21:00, ΑΝΤ1).



Οι δυο ομάδες είχαν ξανασυναντηθεί μια φορά στο παρελθόν, στις 31 Ιουλίου 1998 στο Φάληρο όταν η εθνική ομάδα επικράτησε 68-57 των Αφρικανών.



Μεγάλο «αστέρι» της Σενεγάλης είναι ο νυν παίκτης του Ρεθύμνου, Μουχάμεντ Φαγέ.



Κατά την τελευταία προπόνηση της «γαλανόλευκης» χθες το βράδυ στο «Παλάθιο Μουνιθιπάλ ντε Ντεπόρτεθ» έδωσαν το παρόν όλοι οι διεθνείς.



Ανάμεσά τους και ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 24ωρα από γαστρεντερίτιδα, ξεπέρασε οριστικά το πρόβλημά του και τέθηκε κανονικά στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή.



Το πρόγραμμα της πρεμιέρας (30/08):

Α' ΟΜΙΛΟΣ (Γρανάδα)

16:30 Αίγυπτος-Σερβία

19:00 Γαλλία-Βραζιλία

23:00 Ιράν-Ισπανία

Β' ΟΜΙΛΟΣ (Σεβίλη)

13:30 Κροατία-Φιλιππίνες

18:30 Πουέρτο Ρίκο-Αργεντινή

21:00 Ελλάδα-Σενεγάλη

Γ' ΟΜΙΛΟΣ (Μπιλμπάο)

13:30 Ουκρανία-Δομινικανή Δημοκρατία

17:00 Νέα Ζηλανδία-Τουρκία

22:30 ΗΠΑ-Φινλανδία

Δ' ΟΜΙΛΟΣ (Γκραν Κανάρια)

13:30 Ανγκόλα-Κορέα

17:30 Αυστραλία-Σλοβενία

20:00 Μεξικό-Λιθουανία

