Μουντομπάσκετ: Στον τελικό οι ΗΠΑ (Video)

Η Λιθουανία δεν στάθηκε ικανή να προβάλει αντίσταση στην ομάδα των ΗΠΑ, η οποία προβάλει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντομπάσκετ.

Το συγκρότημα του Μάικ Σιζέφσκι επιβλήθηκε των Λιθουανών του Γιόνας Καζλάουσκας με 96-68 στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης και σημείωσε την έβδομη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Στον τελικό της Κυριακής οι Αμερικάνοι θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους απέναντι στο νικητή του αγώνα Σερβία-Γαλλία.



Όπως μας έχουν… συνηθίσει, οι Αμερικάνοι έπαιξαν με «σβηστές μηχανές» στο πρώτο ημίχρονο και στο τρίτο δεκάλεπτο πάτησαν γκάζι και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Λιθουανούς.



Ο Κάιρι Ίρβινγκ με 18 και οι Κλέι Τόμπσον και Τζέιμς Χάρντεν με 16 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών. Διασώθηκαν Κουζμίνσκας και Βαλαντσιούνας, που είχαν από 15 για τη «Λιέτουβα», που όμως είχε 2/18 τρίποντα και 21 λάθη, ενώ έχασε κατά κράτος τα ριμπάουντ (50-38, με 18 επιθετικά).

21-16, 43-35, 76-49, 96-68.

ΗΠΑ (Σιζέφσκι): Κάρι 13, Τόμπσον 16, Ρόουζ 4, Φαρίντ 9 (6 ριμπ.), Γκέι 3, ΝτεΡόζαν, Ίρβινγκ 18 (4 ασίστ), Πλάμλι 2, Κάζινς 7 (6 ριμπ.), Χάρντεν 16, Ντέιβις 9 (6 ριμπ.), Ντράμοντ.

Λιθουανία (Καζλάουσκας): Πότσιους 10, Γιουσκεβίτσιους 12, Κουζμίνσκας 15 (9 ριμπ.), Ντ. Λαβρίνοβιτς 9, Ματσιούλις 2, Σεϊμπούτις 3, Γιασάιτις, Μοτιεγιούνας 2, Κ. Λαβρίνοβιτς, Γιανκούνας, Βαλαντσιούνας 15 (7 ριμπ.), Βασιλιάουσκας.