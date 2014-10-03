Πόσα ποτά την εβδομάδα χαλάνε το σπέρμα;

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Δύο νέες επιστημονικές έρευνες, μια δανική και μια αμερικανική, έρχονται να φοβίσουν τους άνδρες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους του αλκοόλ.

Δύο νέες επιστημονικές έρευνες, μια δανική και μια αμερικανική, έρχονται να φοβίσουν τους άνδρες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους του αλκοόλ. Η πρώτη δείχνει ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωσή του (πέντε ποτά την εβδομάδα) συνδέεται με χειρότερη ποιότητα του ανδρικού σπέρματος των υγιών νέων, ενώ η δεύτερη βρήκε ότι η πολλή κατανάλωση αυξάνει τον κίνδυνο ενός άνδρα να κολλήσει τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Η πρώτη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal», έγινε σε 1.221 άνδρες ηλικίας 18 έως 28 ετών, οι οποίοι έκαναν αναλυτικές ιατρικές εξετάσεις για να καταταχθούν στον στρατό. Μεταξύ άλλων, συσχετίστηκε η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ με την κατάσταση του σπέρματός τους, από το οποίο ελήφθη δείγμα. Η δεύτερη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο ίδιο ιατρικό περιοδικό, πραγματοποιήθηκε σε 1.313 άνδρες, που ήσαν ήδη μέλη του στρατού των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες εξετάζονταν ιατρικά κάθε έξι μήνες, ενώ δείγματα λαμβάνονταν από τα γεννητικά όργανά τους για να εντοπιστεί πιθανή παρουσία του ιού HPV. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων συσχετίστηκαν με την κατανάλωση αλκοόλ. Η ανάλυση έδειξε ότι όσοι βρέθηκαν θετικοί για τον ιό (ήσαν δηλαδή φορείς του), έκαναν σημαντικά μεγαλύτερη μέση ημερήσια κατανάλωση αλκοόλ, σε σχέση με όσους βρέθηκαν αρνητικοί. Οι φορείς του ιού κατανάλωναν κατά μέσο όρο 4,52 γραμμάρια αλκοόλ τη μέρα, έναντι 3,13 γραμμαρίων όσων δεν είχαν τον ιό.