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03.10.2014 09:41

Πόσα ποτά την εβδομάδα χαλάνε το σπέρμα;

03.10.2014 09:41
Πόσα ποτά την εβδομάδα χαλάνε το σπέρμα; - Media

Δύο νέες επιστημονικές έρευνες, μια δανική και μια αμερικανική, έρχονται να φοβίσουν τους άνδρες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους του αλκοόλ. 

Δύο νέες επιστημονικές έρευνες, μια δανική και μια αμερικανική, έρχονται να φοβίσουν τους άνδρες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους του αλκοόλ. Η πρώτη δείχνει ότι ακόμη και η μέτρια κατανάλωσή του (πέντε ποτά την εβδομάδα) συνδέεται με χειρότερη ποιότητα του ανδρικού σπέρματος των υγιών νέων, ενώ η δεύτερη βρήκε ότι η πολλή κατανάλωση αυξάνει τον κίνδυνο ενός άνδρα να κολλήσει τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV).

Η πρώτη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal», έγινε σε 1.221 άνδρες ηλικίας 18 έως 28 ετών, οι οποίοι έκαναν αναλυτικές ιατρικές εξετάσεις για να καταταχθούν στον στρατό. Μεταξύ άλλων, συσχετίστηκε η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ με την κατάσταση του σπέρματός τους, από το οποίο ελήφθη δείγμα. Η δεύτερη έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο ίδιο ιατρικό περιοδικό, πραγματοποιήθηκε σε 1.313 άνδρες, που ήσαν ήδη μέλη του στρατού των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες εξετάζονταν ιατρικά κάθε έξι μήνες, ενώ δείγματα λαμβάνονταν από τα γεννητικά όργανά τους για να εντοπιστεί πιθανή παρουσία του ιού HPV. Τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων συσχετίστηκαν με την κατανάλωση αλκοόλ. Η ανάλυση έδειξε ότι όσοι βρέθηκαν θετικοί για τον ιό (ήσαν δηλαδή φορείς του), έκαναν σημαντικά μεγαλύτερη μέση ημερήσια κατανάλωση αλκοόλ, σε σχέση με όσους βρέθηκαν αρνητικοί. Οι φορείς του ιού κατανάλωναν κατά μέσο όρο 4,52 γραμμάρια αλκοόλ τη μέρα, έναντι 3,13 γραμμαρίων όσων δεν είχαν τον ιό.

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