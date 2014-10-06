search
06.10.2014

Λοβέρδος και Ιωαννίδης σε αναπηρικό αμαξίδιο παίζουν μπάσκετ! (ΦΩΤΟ)

Άφησαν για λίγο τα κοστούμια και τις γραβάτες, φόρεσαν τα μπασκετικά τους και κάθισαν στα αναπηρικά αμαξίδια ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος και ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Ιωαννίδης, στέλνοντας το μήνυμα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι», με αφορμή την  Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Αντίπαλες ομάδες στον αγώνα για καλό σκοπό ήταν ομάδα μπάσκετ της Bουλή εθνική ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο.

Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών, ο οποίος παρέμεινε με το κοστούμι του.

