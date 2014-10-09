Έσκασε χειροβομβίδα στην Κουάλα Λουμπούρ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες!

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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα και 13 τραυματίσθηκαν από έκρηξη χειροβομβίδας μπροστά από ένα κέντρο διασκέδασης στην Κουάλα Λουμπούρ, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.



Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα και 13 τραυματίσθηκαν από έκρηξη χειροβομβίδας μπροστά από ένα κέντρο διασκέδασης στην Κουάλα Λουμπούρ, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας. Η επίθεση σημειώθηκε πριν από τα χαράματα στην Τζαλάν Μπούκιτ Μπιντάνγκ, μια οδό γεμάτη με μπαρ και άλλα κέντρα διασκέδασης, δήλωσε ο Χαΐρι Αχράσα, υπαρχηγός της αστυνομίας της Κουάλα Λουμπούρ. Ο αρχηγός της αστυνομίας Τατζουντίν Μοχάμαντ Ίσα δήλωσε πως η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα χειροβομβίδας που είχε τοποθετηθεί μπροστά από ένα παμπ. Ο Χαΐρι δήλωσε πως μια δεύτερη χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη, βρέθηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο επί της οδού. Σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην Μαλαισία, μια χώρα 28 εκατ. κατοίκων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μουσουλμάνοι. Όμως οι αρχές εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενη αύξηση της βίας, δεδομένου του αριθμού των Μαλαισιανών που υπάρχουν υποψίες ότι έχουν ενταχθεί στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος που πολεμάει στη Συρία και το Ιράκ.