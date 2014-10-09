search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 16:08
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2014 07:01

Έσκασε χειροβομβίδα στην Κουάλα Λουμπούρ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες!

09.10.2014 07:01
Έσκασε χειροβομβίδα στην Κουάλα Λουμπούρ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες! - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα και 13 τραυματίσθηκαν από έκρηξη χειροβομβίδας μπροστά από ένα κέντρο διασκέδασης στην Κουάλα Λουμπούρ, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

 
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα και 13 τραυματίσθηκαν από έκρηξη χειροβομβίδας μπροστά από ένα κέντρο διασκέδασης στην Κουάλα Λουμπούρ, δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας. Η επίθεση σημειώθηκε πριν από τα χαράματα στην Τζαλάν Μπούκιτ Μπιντάνγκ, μια οδό γεμάτη με μπαρ και άλλα κέντρα διασκέδασης, δήλωσε ο Χαΐρι Αχράσα, υπαρχηγός της αστυνομίας της Κουάλα Λουμπούρ. Ο αρχηγός της αστυνομίας Τατζουντίν Μοχάμαντ Ίσα δήλωσε πως η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα χειροβομβίδας που είχε τοποθετηθεί μπροστά από ένα παμπ. Ο Χαΐρι δήλωσε πως μια δεύτερη χειροβομβίδα, η οποία δεν εξερράγη, βρέθηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο επί της οδού. Σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, σύμφωνα με την αστυνομία. 

Τέτοια επεισόδια είναι σπάνια στην Μαλαισία, μια χώρα 28 εκατ. κατοίκων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μουσουλμάνοι. Όμως οι αρχές εκφράζουν ανησυχίες για ενδεχόμενη αύξηση της βίας, δεδομένου του αριθμού των Μαλαισιανών που υπάρχουν υποψίες ότι έχουν ενταχθεί στις τάξεις της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος που πολεμάει στη Συρία και το Ιράκ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xoriatiko-giannakopoulos-123
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο – Κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων

mitsotakis tsipras 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χαρακώματα κυβέρνηση και Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες – Τα «γραμμάτια» του 2019 ανάβουν νέες «φωτιές»

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

James-Talarinko
ΚΟΣΜΟΣ

Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών 

Jon-Ossoff
ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Όσοφ: Ποιος είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Δημοκρατικών που θυμίζει τον Μπαράκ Ομπάμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για το ακαταδίωκτο που χάρισε σε τραπεζικά στελέχη το 2019

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 16:08
xoriatiko-giannakopoulos-123
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο – Κατασχέθηκαν φάκελοι επιχειρήσεων

mitsotakis tsipras 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα χαρακώματα κυβέρνηση και Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες – Τα «γραμμάτια» του 2019 ανάβουν νέες «φωτιές»

leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

1 / 3