Απίστευτες εικόνες στη Γένοβα – Σωρούς από αυτοκίνητα άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες (video)

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Ένα νεκρό και τεράστιες ζημιές στις υποδομές της Γένοβα, άφησαν πίσω τους οι μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν την πόλη.



Ένα νεκρό και τεράστιες ζημιές στις υποδομές της Γένοβα, αφήσαν πίσω τους οι μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν την πόλη.



Μετά από τρεις μέρες συνεχούς βροχόπτωσης, η κοίτη του ποταμού Μπισάνιο ξεχείλισε και τα νερά παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμα τους, δημιουργώντας σωρούς από κατεστραμμένα αυτοκίνητα.





